Antony se pone a 300

Son muchas las críticas que se pueden leer diariamente sobre Antony en redes sociales, pero la realidad es que es el futbolista que a falta de compañeros clave como Amrabat, Lo Celso, Isco o ahora, Cucho Hernández desde hace ocho partidos, es el que está echándose el equipo a la espalda a nivel de cifras. Y es que a esta hora acumula ya 18 participaciones de gol esta temporada entre todas las competiciones (10 goles y 8 asistencias) y se erige ya como el futbolista más diferencial que viste la zamarra verdiblanca. Su última aportación, el tanto que le dio los tres puntos al Betis en el Metropolitano.

Un gol que supuso la locura en verdiblanco, pero que además dejó registrado su nombre en dos marcas bien importantes. Por un lado, como ha expuesto en redes sociales la cuenta especializada en datos del conjunto heliopolitano @BetisStats, fue el tanto número 300 del conjunto verdiblanco en LaLiga desde que Manuel Pellegrini dirige el banquillo de la entidad. Pero la cosa no queda ahí. Y es que también, como reveló el periodista Pedro Martín, Antony anotó el gol 300 recibido por Oblak en la liga española en 391 partidos disputados.

Un futbolista que llama a la puerta de Brasil

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y la realidad es que Antony está haciendo méritos de sobra para que Carlo Ancelotti lo tenga muy en cuenta de cara a esa lista definitiva. Tan sólo Vinicius JR (que le supera) y Raphinha (que lo iguala) están por delante del bético, que supera con creces el rendimiento de otros jugadores importantes como Rodrygo, Martinelli, Estevao o Luiz Henrique, que han sido tenidos en cuenta con anterioridad por el seleccionador.

El próximo parón de selecciones es en el mes de marzo y ahí se verá si realmente está considerado para poder estar presente en la lista definitiva. Tiene un complicado amistoso ante Francia el 26 del tercer mes del año y luego otro ante Croacia el día 1 de abril en dos citas que pueden servir como piedra de toque.

Antony celebra su gol con Abde. / RAFAEL BELTRAN DE TORRES

Tocado por una pubalgia

Terminó el último partido con mucho dolor, pero el brasileño incluso ya se muestra comprometido defensivamente, ayudando constantemente a su lateral y luego, siendo letal al contragolpe y de cara a portería. Esto muestra el altísimo compromiso del de Osasco con la causa bética.