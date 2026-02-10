¿Qué ocurre con el Cucho?

Hace exactamente un mes que Cucho Hernández se lesionó muscularmente para el Betis en Oviedo. En un primer momento, las exploraciones y las respuestas que se daban en Heliópolis aclaraban que las sensaciones no eran del todo negativas y que, aunque se le percibía una clara afección muscular, se esperaba que no se dilatase mucho más allá de las 2-3 semanas de baja. Finalmente salió el parte médico diagnosticándole una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo.

Esos tramos temporales iniciales se podrían haber cumplido si hubiese llegado a jugar contra el Valencia (como se barruntaba en algunos foros) o si lo hubiese hecho en el duelo de Copa del Rey, como el propio futbolista y el cuerpo técnico confiaban que sucedería. Aquí es donde llegaron las noticias inesperadas.

Cucho Hernández entrena con el Betis antes de recibir al Atlético / RBB

Se dilata su recuperación en el tiempo

Cucho Hernández acumula ya varios días trabajando en solitario sobre el césped, con balón, haciendo carreras sin problemas y esperando el 'OK' médico y también el suyo propio por las sensaciones para poder estar junto al resto de sus compañeros. Ese momento clave para que Manuel Pellegrini pudiese comenzar a considerarlo para alguna citación no terminaba de llegar. Pasó el partido de Valencia, también el de Copa y se terminó perdiendo incluso el de LaLiga ante los de Simeone.

Cuando se le preguntaba en rueda de prensa por la situación de su delantero titular, la realidad es que el sudamericano no daba demasiadas pistas sobre qué le ocurre, por qué está tardando tanto en reaparecer y su fecha definitiva de recuperación: "Bueno, sobre el Cucho habría que preguntarle más al cuerpo médico exactamente cuándo va a ser el día de su recuperación total. Está haciendo trabajos parciales. Todavía no está en condiciones para estar citado esta semana. Ya veremos para cuándo está".

Cucho Hernández dispara en el primer balón que estrelló en el poste. / RBB

La gran duda para Mallorca

Son ya ocho partidos los que se ha perdido el colombiano con el combinado heliopolitano en este mes de competición. Será el próximo domingo el siguiente enfrentamiento liguero, ya que para fortuna de los lesionados, no habrá más competición intersemanal que perderse hasta mediados de marzo cuando vuelva la Europa League. Eso le da más tiempo para recuperar y gestionar su vuelta. Cucho no entrenó este lunes con el resto de sus compañeros, el martes el equipo descansa y el miércoles volverán al trabajo. Ahí se podrá ver si vuelve a entrenar y si, al menos podrá estar en la convocatoria.

Eso sí, independientemente de si vuelve ante los de Arrasate o no, lo que sí que parece claro es que siempre que las condiciones futbolísticas lo permitan, la vuelta será progresiva. Su importancia es capital para Pellegrini y no se puede permitir el lujo de que recaiga por no gestionar bien su vuelta. Lo normal es que sea en casa ante el Rayo Vallecano cuando se produzca una intervención interesante de minutos con el derbi en la mirilla.