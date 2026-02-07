Pellegrini: "Acepto plenamente las críticas por el resultado del jueves"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa de un nuevo choque ante el Atlético de Madrid tras la goleada encajada ante los colchoneros el pasado jueves en la Copa.

¿Cómo llega el Betis al partido de mañana?

"Bueno, sin lugar a dudas, fue una derrota muy fea y dolorosa. No la esperábamos, sabíamos que era un rival muy difícil, pero cómo se planteó el partido, el resultado no estaba dentro de lo que nosotros suponíamos. Pero el equipo, como siempre, trata de recuperar lo antes posible, ganando o perdiendo. Primero, física y mentalmente, por supuesto, que es más difícil cuando se pierde. Ahora toca seguir preparando para seguir luchando en los otros dos frentes".

El Cucho Hernández y el Chimy

"Bueno, sobre el Cucho habría que preguntarle más al cuerpo médico exactamente cuándo va a ser el día de su recuperación total. Está haciendo trabajos parciales. Todavía no está en condiciones para estar citado esta semana. Ya veremos para cuándo está. Y Chimy tuvo también una molestia que le impide estar en la lista de citados mañana".

¿Qué hace falta para ganar en el Metropolitano?

"Bueno, las estadísticas están ahí para verlas. Sin lugar a dudas que enfrentar al Atlético de Madrid en su campo no es una tarea fácil. Pero personalmente, por lo menos más que la parte estadística personal o puntual, me gustan más las estadísticas generales. Cuando al final se habla de la temporada, de la estadística, qué es lo que se hace, qué es lo que se consigue, qué es lo que se pudo hacer mejor, qué es lo que se pudo hacer peor. Dentro de eso, por supuesto, hay lunares a veces importantes, más grandes, otras veces uno siempre cree que pudo haberlo hecho mejor. Pero me dedico más a analizar, como digo, la estadística general que la puntual".

Lo Celso fuera de la lista para Europa

"Bueno, sin lugar a dudas, una decisión muy difícil porque dejar a un jugador tan importante como Gio Lo Celso fuera en la lista era bastante complicado. Por otro lado, yo creo que la recuperación de Gio Lo Celso se sabe más o menos cómo va a ser. Las otras dos dependen de cómo evolucionen. Pueden ser más largas o pueden ser más cortas. Gio no llegaba en ningún caso a los octavos de final y habría que ver si podía llegar a los cuartos. Igual con la lesión que tiene, jugar jueves y domingos es complicado. Ojalá se recupere lo antes posible porque lo necesitamos en el equipo. Como dije, uno tenía que quedar afuera de la lista. Y justamente la llegada de Álvaro fue por la larga duración que tenía la lesión tanto de él como veremos lo que se demora a Isco. Así que en ese aspecto pareció una decisión muy difícil, pero creo que era la más cuerda para tomarla por la participación que puede tener en las dos competiciones".

Autocrítica

"Nosotros con el grupo de jugadores la hacemos todos los partidos después del día siguiente, vemos el video y hacemos autocrítica, ganando y cuando perdemos, unas son más intensas, otras menos intensas o se hacen mayor cantidad de errores o menor cantidad de errores. También el ver las cosas, a lo mejor el equipo jugó exactamente igual como jugamos el año pasado contra Atlético de Madrid y ganamos 1-0. Los partidos cambian, los rendimientos cambian, las funciones cambian. Son un montón de cosas que no es tan fácil creer que uno lo va a solucionar desde afuera. Nos tocó un partido, desgraciadamente, con muchos errores. Nos tocó un rival que además jugó un gran partido porque tienen los jugadores de esa calidad también como para hacerlo. Nos dolió a todos mucho la derrota, además por ser en nuestro campo y con nuestro público. Y el camino para seguir es justamente después, como dije, autocrítica, buscar el mejor camino para continuar en el partido siguiente coincidentemente con el mismo rival. Pero no todos los partidos son iguales".

Posición de Álvaro Fidalgo, ¿mediapunta o doble pivote?

"Puede hacer las dos funciones. Detrás del punta puede jugar también, juega de doble pivote, más ofensivo por supuesto, más creativo. Ya veremos cómo se va acomodando, de acuerdo a la característica de los jugadores que van a jugar también en el medio campo. Pero es un jugador más ofensivo, quiero decir".

Mejorar la intensidad

"Yo creo que hay muchos análisis, hay muchos análisis también de revisar en cuanto a intensidad, en cuanto a errores, en cuanto a funcionamiento. En todas las cosas, ganando o perdiendo, hay que revisarlas. Si creemos que hacerle una o dos faltas más a Lookman vamos a ganar el partido… A lo mejor ese es el camino. Cada uno tiene la versión que cree que es más importante. Yo creo que cometimos errores defensivos muy importantes. Creo que hasta el 2-0 el partido estuvo bastante equilibrado, de ahí para adelante perdimos absolutamente el control del partido. Son partidos que suceden, ya lo dije, tanto ganando como perdiendo tenemos que estar muy conscientes de lo que somos capaces de hacer y hasta dónde queremos llegar".

Situación de Héctor Bellerín

"Bueno, hablando hoy día con el doctor, me dijo que Héctor ya debería aparecer la próxima semana en trabajo de campo. Una vez que ya están en trabajo de campo, normalmente a la siguiente semana ya se integran con el plantel. Así que yo espero que en dos o tres semanas esté ya en condiciones".

¿Cómo lleva la crítica?

"Bueno, es un tema que nos podríamos conversar muchísimo más largo, quizás en otro momento. No es el momento ahora cuando uno perdió 5-0 de tratar de dar justificaciones ni explicaciones. Yo la crítica la acepto plenamente, mucho más cuando hay un resultado tan expresivo, como usted dice que también lo hemos tenido contra Real Madrid y contra Barcelona. Le contesto lo mismo que acabo de contestar. Esa parte individual para mí siempre la considero, pero a mí lo más importante es la parte global. A lo mejor hay distintas maneras de pensar cuál es la mejor manera de crecer como club, si jugar como equipo chico ante los equipos grandes, si tratar de mantener una idea. Es una discusión que puede dar para mucho rato. Yo acepto, como digo, plenamente las críticas. El equipo perdió 5-0, soy yo el encargado del equipo y adelante".

Si pudiera volver atrás, ¿haría lo mismo en la previa en cuanto al once del jueves?

"Cuando uno es técnico, es distinto a ser periodista. Cuando uno es periodista, el equipo perdió. Lógicamente que todas las soluciones que se dan a través de la escritura es muy fácil. Lo contrario a lo que se hizo, porque se perdió. Cuando uno hace las formaciones antes de los partidos, mira muchísimas cosas en la semana, la manera de trabajar, las características de los rivales. Puedo reiterar, además, ganamos a este mismo equipo jugando más o menos de la misma forma 1-0. Pero son muchas las consideraciones que se da uno como técnico, a diferencia de la parte periodística. Lo dije, cuando uno juega así y recibe 5 goles, me hubiera gustado cambiar a los 11. Pero por algo uno también hace la formación inicial con muchísima más información de lo que va pasando en la semana. Cuando los resultados no son buenos, después hay muchas justificaciones para decir por qué se pudo hacer y por qué se pudo variar. Pero eso ya es trabajo periodístico, no trabajo técnico".