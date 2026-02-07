DIRECTO
El Betis, ante la negra estadística en casa del Atlético de Madrid

Sólo seis victorias del equipo bético en 69 visitas oficiales al campo de los rojiblancos · Simeone, un 'muro' que nunca derribó el equipo heliopolitano a domicilio

Pozuelo bate a Courtois en el último triunfo bético en casa del Atlético, en el Vicente calderón en la campaña 2011-12.
Para el Betis, cruzar Despeñaperros con destino al estadio del Atlético de Madrid no es un simple viaje; es una negra historia en cuanto a estadística se refiere. Y es que este domingo, el cuadro verdiblanco se plantará en el Metropolitano con una mochila cargada de cifras muy negativas: de los 69 partidos oficiales disputados en terreno atlético, el Betis sólo ha ganado 6, con 16 empates y 47 derrotas.

Si la historia general es dura, el pasado reciente deja un panorama desolador. Desde que Diego Pablo Simeone tomó las riendas del banquillo rojiblanco, el feudo colchonero (Vicente Calderón, primero, y luego el Metropolitano) se ha vuelto hermético para los béticos, con un balance de 11 derrotas y un único empate (0-0 en la 2017-18). Además, la sequía goleadora es alarmante en más de una década, pues el Betis apenas ha podido celebrar tres goles casa del Atlético: el de Rubén Castro (2016), el de William Carvalho (2023) y el de Pablo Fornals en el último 4-1 del pasado mes de mayo.

Curiosamente, fue una victoria bética la que cambió el destino del Atlético. El 0-2 logrado por el Betis de Pepe Mel en diciembre de 2011, con goles de Pozuelo y Roque Santa Cruz, provocó la destitución de Gregorio Manzano y la llegada del Cholo Simeone, quien desde entonces no ha vuelto a perder en casa contra los verdiblancos.

Los triunfos béticos en el feudo rojiblanco.
Los triunfos béticos en el feudo rojiblanco. / Departamento de Diseño

La visita de este domingo será el tercer asalto entre ambos esta temporada, y los precedentes no invitan al optimismo. El Atlético ha tomado la medida al Betis incluso fuera de su estadio: un sólido 0-2 en Liga y el 0-5 del jueves en la Copa. Además, el historial del Betis en el campo del Atlético guarda cicatrices profundas, comenzando por la goleada histórica de la temporada 1931-32, cuando encajó un 10-1 en Segunda División (13 de marzo de 1932).

Y es que el Betis tardó casi medio siglo en ganar por primera vez en terreno rojiblanco. Fue en la temporada 1980-81, con un contundente 0-4, gracias a los dobletes de Quique Morán y el Lobo Diarte. Fue la primera de las de esas 6 victorias del Betis en terreno de juego del Atlético, todas en Primera División.

En este siglo XXI llegaron tres de esos seis triunfos béticos a domicilio con varios nombres propios. Ricardo Oliveira, con su doblete en la 2004-05, o el trío formado por Juande, Xisco y Capi en la 2007-08, sin olvidar esos goles de Pozuelo y Roque Santa Cruz referidos anteriormente, han demostrado que, aunque difícil, el asalto a la parte rojiblanca de la capital de España es posible para los verdiblancos. Así, el Betis se enfrenta a una estadística que le exige un ejercicio de supervivencia para intentar salir victorioso del Metropolitano por primera vez en su historia.

