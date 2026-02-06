Atlético de Madrid-Betis: Horario y dónde ver por TV en directo el partido de LaLiga

El conjunto verdiblanco tiene este fin de semana un importantísimo compromiso, de nuevo, ante el Atlético de Madrid y en este caso en tierras madrileñas. Los béticos tendrán que hacer frente a un complejo viaje a un estadio en el que vienen acumulando malos resultados temporada tras temporada. Sin duda, es el estadio que peor se les da de toda la Primera División española. El Betis no podrá recuperar demasiados lesionados, pero sí que tendrá la oportunidad de desquitarse de lo sucedido en Copa del Rey.

Isco, Amrabat, Bellerín y Lo Celso seguirán siendo ausencias complejas y comprometidas, pero tampoco estará en principio un Cucho Hernández cuya ausencia está haciendo demasiado daño a los de Pellegrini.

Imagen de impotencia y desolación de los jugadores del Betis al final del choque ante el Atlético. / Antonio Pizarro

Horario del Atlético-Betis en LaLiga EA Sports

El choque entre los de Manuel Pellegrini y Cholo Simeone se jugará este domingo 8 de febrero a partir de las 18:30 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Será un enfrentamiento que servirá para los del Ingeniero a modo de revancha, con el objetivo de poder desquitarse de la sonrojante eliminación copera que se produjo el pasado jueves con cinco goles en contra y ninguno a favor. Además, el entrenador verdiblanco también tendrá la oportunidad de dar un pasito más en su aportación, tras ver los claros errores que se cometieron en primera instancia y los puntos débiles de su equipo a corregir.

El espectáculo de luces en la previa del Betis - Atlético con tifo incluido

Dónde ver en directo el Atlético-Betis por televisión y online

Será un duelo de altura en el feudo colchonero. Ya Manuel Pellegrini venía hablando de esa famosa trilogía de partidos en cada una de las competiciones y de momento, ha conseguido la victoria en dos de tres oportunidades y la tercera ocurrió lo que ocurrió. Ahora tienen la oportunidad de resarcirse.

El Atlético-Betis se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio Riyadh Air Metropolitano y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.