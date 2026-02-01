Pellegrini: "Nos falta la tercera parte de la trilogía, ante el Atlético, que es la más importante"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado el triunfo de su equipo ante el Valencia en una rueda de prensa en la que ha puesto en valor el trabajo del plantel y el apoyo de la afición.

Partido

"Por supuesto que iba a costar, es un buen Valencia. Tiene un buen plantel y ha hecho buenos fichajes. Siempre he dicho que la atención psicológica y física del día jueves, eso siempre pasa factura el domingo. El equipo físicamente respondió bien. Futbolísticamente, en el primer tiempo nos faltó creación. Después, con la entrada de Fornals, mejoramos más en el segundo tiempo".

Quintos

"No peleamos sólo contra el Espanyol. Quedan 48 puntos en juego. LaLiga es lo prioritario, siempre lo digo. En eso el plantel ha estado maduro. A pesar de las lesiones, el plantel ha sabido responder y sumar tres puntos importantes. De la trilogía, avanzamos en dos partes. Nos falta rematar en la Copa del Rey en casa para pasar a semifinales, que es lo que queremos".

Partido duro

"Va a ser un partido complicado. El apoyo de la gente es fundamental. Dentro de alguna crítica que ha podido haber por algún partido puntual, el equipo ha respondido y la hinchada ha respondido. Sentimos siempre su apoyo y es de agradecer".

Deossa

"Es un volante de ida y vuelta con potencia y llegada. A medida que se acostumbre a dónde tiene que hacer las carreras o regates irá a más porque tiene buenas condiciones. La entrada de Pablo y con la llegada de Deossa en segunda línea mejoramos bastante".

Plantilla

"Plantel ambicioso y comprometido. El Betis quiere cada vez más y eso para mí es importante. Parecía que estábamos en crisis hace poco y estamos en tres competiciones. Los que están, están muy comprometidos".

Sintonía en casa con la afición

"Tenemos la trilogía. Aquí en casa con nuestro público. Intentar avanzar. Lo hemos logrado en dos con el apoyo de la gente. El equipo también se siente apoyado y motivado para darle a los hinchas. Nos falta la tercera, la más importante. El conseguir hoy la victoria doble mérito, sin haber hecho un gran partido creativamente".

Álvaro Fidalgo y Bakambu

"Bakambu está bien. No ha jugado en otros partidos como otros jugadores. Está en un momento incómodo, lo considero plenamente. Ya veremos en estas horas. No hablo de rumores ni especulaciones. Ya veremos los jugadores que llegan y se van".

Lo Celso

"Estamos sin Isco y Lo Celso en creación y el equipo lo siente. Hemos cambiado un fútbol más creativo por un fútbol más dinámico y directo. Acomodamos a Fornals y Deossa más arriba. Tenemos que tener variantes dentro de un plantel. Ojalá pudiéramos tener a todos los jugadores aptos. Ya veremos el tiempo que tiene Lo Celso de baja".

Fornals

"Con los años Pablo ha ido mejorando. Tuve la suerte de entrenarlo en West Ham. Es más un medio de ida y vuelta que de creación, pero se ha ido acomodando en ese puesto. Nos da una variante que hay que buscarla cuando tenemos los jugadores más creativos lesionados".