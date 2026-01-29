SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

La Semana Internacional de la Moda Flamenca se convierte en el escaparate de las tendencias para la temporada 2026. Punto de encuentro para diseñadores consagrados y jóvenes talentos, SIMOF reúne más de un millar de propuestas en moda flamenca de las que desde Wappíssima ofrecemos análisis diarios.

Si no te quieres perder las tendencias que marcarán 2026 y quieres seguir al detalle las propuestas de todos los diseñadores, aquí podrás acceder a todas las galerías de fotos de los desfiles diarios.

Además, puedes seguir todos los detalles a través de nuestro perfil de Instagram (@wappissima_), donde pudes ver los vídeos de los desfiles en directo.

Los desfiles del jueves 29 de enero de 2026

El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La primera jornada de SIMOF propone a una flamenca de corte clásico y líneas sencillas y minimalistas. Destacn los talles elavados, los volantes de tamaño medio y los colores vivos. A las propuestas más convencionales, se suman las bohemias y romeras de firmas como Aurora Gaviño y Gil Ortiz.