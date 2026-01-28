SIMOF 2026: De Aurora Gaviño a Pilar Vera, los desfiles de moda flamenca que no te puedes perder

Los amantes de la moda flamenca encontramos en el mes de enero una especie de oasis para recrearnos entre lunares y volantes. Escaparate de las tendencias en moda flamenca para la temporada, la pasarela SIMOF es una de las responsables de que enero se llene de primaveras. Este 2026 celebra su 31ª edición y, además de contar con Rossy de Palma como madrina, SIMOF vuelve a congrerar a diseñadores y firmas consagradas, pero también a nuevos talentos. Ambos ofrecen su visión del único traje regional que evoluciona con el tiempo y se adapta a las tendencias.

Diseños fluidos, estampados icónicos, detalles inconfundibles o la insspiración multicultural son algunos de los elementos que hacen que estos diseñadores y firmas destaquen. Las flamenca boho de Aurora Gaviño son todo un clásico sobre la pasarela, pero también las flamencas elegantes de Pilar Vera, las clásicas de MiAbril o las sensuales de Rosa Pedroche. Si quieres saber cuáles son los diseñadores cuyos desfiles no te puedes perder en SIMOF 2026, quédate, que lo contamos.

Si no puedes asistir a los desfiles, desde Wappísima ofrecemos una cobertura completa de SIMOF. En la web puedes leer las crónicas de los desfiles y ver las galerías de fotos de cada diseñador. En el prefil de Instagram (@wappissima_) puedes seguir los desfiles en directo.

Las flamencas 'agaviñadas' de Aurora Gaviño

Diseños de Aurora Gaviño vistos en SIMOF 2025. / José Luis Montero

No le hace falta presentaciones porque a la flamenca de Aurora Gaviño se la reconoce al instante. Huye de convencionalismos y nada entre las propuestas más bohemias, como son los encajes y las chorreras. En las flamencas agaviñadas tampoco falta la combinación de estampados y una paleta cromática bastante completa en la que destacan las tonalidas cálidas y los colores tierra.

La elegancia minimalista de Pilar Vera

Diseños de Pilar Vera vistos en SIMOF 2025. / José Luis Montero

Los lunares son su seña de identidad. Los lunares y los volantes, que nada más verlos sobre la pasarela se reconoce su confección. Cómo consigue que tengan ese movimiento puede que sea su mejor secreto, por eso el desfile de Pilar Vera es uno de los más esperados. Encargada de abrir la pasarela, Pilar Vera siempre hace de la elegancia el sello de identidad de una flamenca que nada entre una estética clásica de manera sobresaliente,

Los estampados con el sello Rosa Pedroche

Salva Castizo / Un diseño de Rosa Pedroche visto en SIMOF 2025.

Juegan con los lunares y también con los diseños en lisos, pero los estampados de flores son su seña de identidad. La firma Rosa Pedroche ha hecho de las grandes rosas rojas todo un icono y no hay colección en la que no jueguen con ellas. Su diseños se caracterizan por dibujar a una flamenca muy sensual, destacando las propuestas en rojo con generosos escotes y talles ajustados hasta las rodillas.

Los cortes clásicos de MiAbril

Diseños de MiAbril vistos en SIMOF 2025. / José Luis Montero

El tándem que forman Lourdes Montes y Rocío Terry es ya un clásico en SIMOF. Con sus diseños de cortes clásicos han sabido hacerse un hueco entre las flamencas más tradicionales. Sus propuestas son atemporales, versátiles y muy cómodas, aunque eso no es sinónimo de simplicidad. Sus diseños tienen un minimalismo de base que se empodera con elementos como pasacintas, tiras bordadas y encajes.

La fusión cultural de Atelier Rima

Diseños de Atelier Rima vistos en SIMOF 2025. / Salva Castizo

Una flamenca multicultural llega con Atelier Rima. La firma siempre juega con los detalles artesanales, como los bordados, en trajes de flamenca inspirados por otras culturas o por obras de arte. En ocasiones, la firma muestra a una flamenca con aires folk, un punto de vista bastante innovador para el traje regional. Sobre todo, en relación a lo que habitualmente se ve sobre la pasarela.

La flamenca innovadora de Antonio Gutiérrez

El desfile de Antonio Gutiérrez en SIMOF 2025. / Salva Castizo

El diseñador de Granada siempre aporta un toque diferente a la pasarela. Juega con sus conocimientos de confección para imaginar patrones imposibles o llevar a sus diseños complejas piezas artesanales. Los estampados exclusivos también son un sello de identidad de Antonio García, que suele dibujar a una flamenca que se gusta más en los volúmenes.

La inspiración artística de Carmen Latorre

Diseños de Carmen Latorre vistos en SIMOF. / Salva Castizo

Latorre es una de las diseñadores que mejor maneja el patronaje. Además, su cultura de la moda y el arte la llevan a explorar senderos que pocos diseñadores se llevan a transitar. Ella lo hace de manera sobresaliente. Los conceptos en sus colecciones están muy bien trabajados e hilados y ver sus propuestas sobre las pasarelas es un gozo para los amantes de la moda flamenca. Por eso, no te la puedes perder.