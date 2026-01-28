SIMOF 2026: Horarios, diseñadores y desfiles de la Semana Internacional de la Moda Flamenca
Conoce todos los detalles de la pasarela de moda flamenca, que se celebra del 29 de enero al 1 de febrero en Fibes
La Semana Internacional de la Moda Flamenca pone el broche de oro al mes más flamenco del año, a pesar de que las ferias y romerías sean en primavera. Marcado en rojo en el calendario de las amantes de la moda flamenca, SIMOF 2026 se convierte de nuevo en el escaparete para las tendencias en moda flamenca que veremos esta temporada.
Con el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) como enclave, la 31ª edición de SIMOF se celebra del 29 de enero al 1 de febrero y cuenta con la particiopación de más de un centenar de firmas y diseñadores.
Con Rossy de Palma como madrina de esta edición, la pasarela cuenta con la participación de diseñadoras más que consagradas, como Aurora Gaviño o Pilar Vera, que es la encargada de abrir la pasarela. Tampoco falta la visión de los diseñadores más vanguardistas, como Gil Ortiz, José Joaquín Gil, Manuel Odriozola o Alejandro Andana ni firmas que son ya todo un clásico, como MiAbril o Rosa Pedroche.
A continuación, te desglosamos el horario de los desfiles de la pasarela de moda flamenca para que no te pierdas ninguna de las propuestas. Además, a través de redes sociales (@wappissima_) podrás seguir los desfiles en directo y conocer todos los detalles de la pasarela. ¡No te lo pierdas!
Horarios de los desfiles de SIMOF del jueves 29 de enero de 2026
- 12:00 Huelva, Flamencos por naturaleza
- 16:00 Pilar Vera
- 17:00 Marco&María by Tenerife de Moda
- 18:00 MiAbril
- 19:00 Sara de Benítez
- 20:00 Aurora Gaviño
- 21:00 Gil Ortiz
Horarios de los desfiles de SIMOF del viernes 30 de enero de 2026
- 10:00 Certamen de jóvenes diseñadores por Córdoba de Moda
- 13:15 Málaga de Moda
- 14:15 Inusual Simof con Juan Boleco y José Hidalgo
- 16:00 Sergy & Tapiju
- 17:00 José Joaquín Gil
- 18:00 José Raposo y Ana Morón
- 19:15 Guillermo Peralta
- 20:15 Antonio Gutiérrez
- 21:15 Alonso Cózar
Horarios de los desfiles de SIMOF del sábado 31 de enero de 2026
- 11:00 Camineras X Flamentex
- 12:00 Agus Dorado y Cristina Vázquez
- 13:15 Alejandro Andana y Yolanda Rivas
- 16:00 Rosa Pedroche
- 17:00 Leticia Lorenzo
- 18:00 Carmen Latorre y Conso Delgado
- 19:15 Atelier Rima
- 20:15 Sonibel
- 21:15 Pilar Rubio
Horarios de los desfiles de SIMOF del domingo 31 de enero de 2026
- 11:00 Mari Carmen Sáez Flamenca y Ribes & Casals
- 12:00 Con T D'Touché y Jesús Morilla
- 13:15 María Amadorr y Teressa Ninú Atelier
- 14:30 Carmen Benítez
- 15:00 Premios Aromas
- 16:30 Maricruz & Montecarlo desde 1958
- 17:30 Diseño Hermanas Serrano
- 18:30 Manuel Odriozola
- 19:30 Lucía Ruiz y Castrejón
