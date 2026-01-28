SIMOF 2026: Horarios, diseñadores y desfiles de la Semana Internacional de la Moda Flamenca

La Semana Internacional de la Moda Flamenca pone el broche de oro al mes más flamenco del año, a pesar de que las ferias y romerías sean en primavera. Marcado en rojo en el calendario de las amantes de la moda flamenca, SIMOF 2026 se convierte de nuevo en el escaparete para las tendencias en moda flamenca que veremos esta temporada.

Con el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) como enclave, la 31ª edición de SIMOF se celebra del 29 de enero al 1 de febrero y cuenta con la particiopación de más de un centenar de firmas y diseñadores.

Con Rossy de Palma como madrina de esta edición, la pasarela cuenta con la participación de diseñadoras más que consagradas, como Aurora Gaviño o Pilar Vera, que es la encargada de abrir la pasarela. Tampoco falta la visión de los diseñadores más vanguardistas, como Gil Ortiz, José Joaquín Gil, Manuel Odriozola o Alejandro Andana ni firmas que son ya todo un clásico, como MiAbril o Rosa Pedroche.

A continuación, te desglosamos el horario de los desfiles de la pasarela de moda flamenca para que no te pierdas ninguna de las propuestas. Además, a través de redes sociales (@wappissima_) podrás seguir los desfiles en directo y conocer todos los detalles de la pasarela. ¡No te lo pierdas!

Horarios de los desfiles de SIMOF del jueves 29 de enero de 2026

El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2025. / José Luis Montero

12:00 Huelva, Flamencos por naturaleza

16:00 Pilar Vera

17:00 Marco&María by Tenerife de Moda

18:00 MiAbril

19:00 Sara de Benítez

20:00 Aurora Gaviño

21:00 Gil Ortiz

Horarios de los desfiles de SIMOF del viernes 30 de enero de 2026

El desfile de Ana Morón en SIMOF 2025. / José Luis Montero

10:00 Certamen de jóvenes diseñadores por Córdoba de Moda

13:15 Málaga de Moda

14:15 Inusual Simof con Juan Boleco y José Hidalgo

16:00 Sergy & Tapiju

17:00 José Joaquín Gil

18:00 José Raposo y Ana Morón

19:15 Guillermo Peralta

20:15 Antonio Gutiérrez

21:15 Alonso Cózar

Horarios de los desfiles de SIMOF del sábado 31 de enero de 2026

Desfile de Carmen Latorre en SIMOF 2025. / Salva Castizo

11:00 Camineras X Flamentex

12:00 Agus Dorado y Cristina Vázquez

13:15 Alejandro Andana y Yolanda Rivas

16:00 Rosa Pedroche

17:00 Leticia Lorenzo

18:00 Carmen Latorre y Conso Delgado

19:15 Atelier Rima

20:15 Sonibel

21:15 Pilar Rubio

Horarios de los desfiles de SIMOF del domingo 31 de enero de 2026

Desfile de Castrejón en SIMOF 2025. / José Luis Montero