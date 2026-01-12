SIMOF 2026: Así es la nueva edición de la pasarela de moda flamenca con Rossy de Palma como madrina

La temporada de moda flamenca ya se prepara para vivir su punto más álgidos. Después de conocer las primeras propuestas en moda flamenca para 2026, ahora llega SIMOF para mostrar más en proundidad cuáles serás los diseños colores y estampados que más se verán en ferias y romerías. Así, la Semana Internacional de la Moda Flamenca acaba de presentar oficialmente su edición 2026 en Las Setas de Sevilla, con una performance de moda flamenca y el nombramiento de la madrina de esta edición, Rossy de Palma. Durante el acto, además, se han dado a conocer las principales claves de la próxima edición, que se celebrará del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero de 2026 en Fibes.

La performance, concebida como una puesta en escena que ha unido artesanía, creatividad y patrimonio contemporáneo, ha contado con la participación de 14 modelos vestidas de flamenca, que han lucido diseños creados expresamente para la ocasión por diseñadores participantes en SIMOF 2026. Cada diseñador ha presentado un traje inspirado en la paleta cromática del cartel oficial de esta edición, que por primera vez en la historia de SIMOF es una obra pictórica original realizada por la artista jiennense María Tapia, trasladando al espacio urbano la identidad estética y conceptual que marcará la próxima cita del evento.

En la performance han participado los diseñadores: Atelier Rima, Aurora Gaviño, Carmen Latorre, Conso Delgado, Con T D´Touché, Gil Ortiz, Hermanas Serrano, José Joaquín Gil, Manuel Odriozola, Maricarmen Sáez Flamenca, Maricruz & Montecarlo desde 1958, Pilar Vera, Sara de Benítez y Sonibel.

Presentación de Simof 2026. / Ismael Rubio

Novedades de SIMOF 2026

SIMOF 2026 se define bajo el concepto , que representa a quienes han crecido con la moda flamenca como parte de su vida, jóvenes que aprendieron a soñar viendo desfilar a sus diseñadores de referencia, familias que cosían inspiradas por SIMOF y nuevos creadores que hoy transforman ese legado en innovación y futuro. Es la generación que conecta tradición y vanguardia, artesanía y creatividad.

Presentación de Simof 2026 / Ismael Rubio

Este planteamiento se concreta en un manifiesto que define a SIMOF como un puente entre la herencia flamenca y las nuevas formas de creación, poniendo en valor la artesanía, el oficio y la capacidad de la moda flamenca para evolucionar sin perder sus raíces. Aunque esta no es la única novedad de SIMOF 2026.