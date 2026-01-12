SIMOF 2026: Así es la nueva edición de la pasarela de moda flamenca con Rossy de Palma como madrina
La Semana Internacional de la Moda Flamenca congrega a más de un centenar de firmas y entre las novedades destaca la creación de Inusual SIMOF y la nueva distinción Tierra de Herencia Flamenca
SIMOF 2026: La presentación de la pasarela de moda flamenca, en imágenes
La temporada de moda flamenca ya se prepara para vivir su punto más álgidos. Después de conocer las primeras propuestas en moda flamenca para 2026, ahora llega SIMOF para mostrar más en proundidad cuáles serás los diseños colores y estampados que más se verán en ferias y romerías. Así, la Semana Internacional de la Moda Flamenca acaba de presentar oficialmente su edición 2026 en Las Setas de Sevilla, con una performance de moda flamenca y el nombramiento de la madrina de esta edición, Rossy de Palma. Durante el acto, además, se han dado a conocer las principales claves de la próxima edición, que se celebrará del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero de 2026 en Fibes.
La performance, concebida como una puesta en escena que ha unido artesanía, creatividad y patrimonio contemporáneo, ha contado con la participación de 14 modelos vestidas de flamenca, que han lucido diseños creados expresamente para la ocasión por diseñadores participantes en SIMOF 2026. Cada diseñador ha presentado un traje inspirado en la paleta cromática del cartel oficial de esta edición, que por primera vez en la historia de SIMOF es una obra pictórica original realizada por la artista jiennense María Tapia, trasladando al espacio urbano la identidad estética y conceptual que marcará la próxima cita del evento.
En la performance han participado los diseñadores: Atelier Rima, Aurora Gaviño, Carmen Latorre, Conso Delgado, Con T D´Touché, Gil Ortiz, Hermanas Serrano, José Joaquín Gil, Manuel Odriozola, Maricarmen Sáez Flamenca, Maricruz & Montecarlo desde 1958, Pilar Vera, Sara de Benítez y Sonibel.
Novedades de SIMOF 2026
SIMOF 2026 se define bajo el concepto , que representa a quienes han crecido con la moda flamenca como parte de su vida, jóvenes que aprendieron a soñar viendo desfilar a sus diseñadores de referencia, familias que cosían inspiradas por SIMOF y nuevos creadores que hoy transforman ese legado en innovación y futuro. Es la generación que conecta tradición y vanguardia, artesanía y creatividad.
Este planteamiento se concreta en un manifiesto que define a SIMOF como un puente entre la herencia flamenca y las nuevas formas de creación, poniendo en valor la artesanía, el oficio y la capacidad de la moda flamenca para evolucionar sin perder sus raíces. Aunque esta no es la única novedad de SIMOF 2026.
- Madrina de honor: En esta edición, SIMOF 2026 contará con la actriz Rossy de Palma, como madrina de honor, cuya personalidad única y vinculación con la cultura aportan una mayor proyección a la gran cita de la moda flamenca.
- Inusual SIMOF: Entre las principales novedades de esta edición destaca INUSUAL SIMOF, una nueva iniciativa que incorpora al programa a diseñadores reconocidos que protagonizarán este espacio concebido como una experiencia expositiva que propone una mirada diferente a la moda flamenca, centrada en los procesos creativos y la identidad de los creadores
- Distinción Tierra de Herencia Flamenca: La edición 2026 estrena la Distinción Tierra de Herencia Flamenca, un reconocimiento anual con el que SIMOF distinguirá a un municipio por su contribución a la preservación y promoción de la moda flamenca. En esta primera edición, la distinción recaerá en Lora del Río (Sevilla), por su vinculación histórica y cultural con la moda flamenca.
- Premios Flamenco en la Piel: SIMOF 2026 acogerá una nueva edición de los Premios Flamenco en la Piel, patrocinados por Fundación Unicaja, que se entregarán durante la gala inaugural, el jueves 29 de enero. En esta edición, los galardones reconocerán a Radio Sevilla, Cristina Heeren, Carmen Avilés, Ágatha Ruiz de la Prada y Vanesa Martín por su contribución a la difusión, preservación y proyección del flamenco desde distintos ámbitos.
- SIMOF Pre-Party: SIMOF 2026 refuerza su dimensión social con nuevas experiencias vinculadas al evento, como la Pre-Party oficial, impulsada por la publicación Mujer Hoy, que se celebrará el miércoles 28 de enero en el Hotel Only YOU Sevilla, alojamiento oficial de SIMOF. La participación de una cabecera de referencia en el sector de la moda como Mujer Hoy refleja la evolución de SIMOF y el creciente reconocimiento de la moda flamenca dentro del panorama de la moda a nivel nacional.
- AfterWALK: Otra de las novedades es SIMOF AfterWALK, el afterwork oficial del evento que pondrá el broche final a cada jornada en el Hotel Only You. Concebido como un espacio de encuentro, contará con música y oferta gastronómica exclusiva, que reunirá a diseñadores, invitados y público asistente.
