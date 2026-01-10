Rocío Peralta presenta su nueva colección de trajes de flamenca para 2026 inspirada en Al Andalus

Rocío Peralta juega con los estampados y los tejidos con lúrex en su nueva colección de trajes de flamenca.

Enero siempre se viste de lunares y volantes. La diseñadora Rocío Peralta vuelve a ser la encargada de dar el pistoletazo de salida a la temporada flamenca, esta vez con la presentación de su XVII colección, de nombre l Andalus. Acostumbrada a escoger escenarios muy especiales en los que dar a conocer sus nuevos diseños, Peralta ha jugado con el concepto de su colección y ha mostrado sus propuestas en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, ubicada en el Pabellón Hassan II.

Si en su anterior colección la diseñadora rendía homenaje a la figura de Salvador Dalí, en esta ocasión la diseñadora sevillana une lazos entre la moda flamenca y cultura árabe, sello induscutible de la cultura andaluza. Dividida en cuatro bloques, la colección fusiona elementos arabescos con el sello indiscutible de Rocío Peralta. "Esta colección es un viaje en el tiempo donde la moda flamenca dialoga con la herencia árabe que aún se siente en el sur", cuenta la propia Rocío Peralta.

Rocío Peralta posa junto a las modelos después del desfile de presentación de su nueva colección. / José Ángel García

Detalles arabescos con el sello de Rocío Peralta

Rocío Peralta es fiel a su sello de identidad en todas sus colecciones, pero, como ella misma reconoce, busca la manera de incorporar elementos nuevos. Sus icónicos trajes de flamenca, fluidos y con movimiento, encuentran en la inspiración oriental el punto de inflexión. A través de 40 propuestas, la diseñadora nada entre la tradición y la vanguardia sin perder ese punto que la hace inconfundible. “La colección evoca patios silenciosos, fuentes de agua eterna y la luz de los atardeceres andaluces. Los volantes fluyen como versos antiguos, recordando danzas orientales y el compás flamenco", cuenta la diseñadora.

Los talles elevados, un clásico de Rocío Peralta, están muy presentes en su nueva colección. / José Ángel García

Los trajes de flamenca que propone Rocío Peralta para 2026 son un puente entre el pasado y el presente y dibujan a una mujer empoderada que "camina con el magnetismo de una reina andalusí". En sus propuestas se observan bordados minuciosos y artesanales, que destacan en los mantoncillos y en algunos diseños. Peralta acostumbra a la fluidez, pero en Al Andalus se observan faldas y mangas más voluminosas, manteniendo siempre el equilibrio.

La diseñadora vuelve a jugar con los tonos flúor en su nueva colección de trajes de flamenca. / José Ángel García

En cuanto a las tonalidades, Rocío Peralta no se olvida de sus intensos rojos en Al Andalus, pero tampoco faltan los verdes esmeralda, morados y añiles. De nuevo coquetea con los tonos flúor y los estampados con detalles en lúrez cobran especial protagonismo como cierre de la colección. Peralta mantiene sus talles elevados y sus faldas con vuelto y sus ya clásicas mangas a la muñeca le incorpora mangas jamoneras con volantitos pequeños.

De Olivia de Borbón a Carmen Lomana, los invitados al desfile de Rocío Peralta

El trinomio negro, rojo y blanco nunca falta en las colecciones de Rocío Peralta. / José Ángel García

Todo un acto social en Sevilla, el desfile de Rocío Peralta contó con más de 400 invitados. Entre ellos se encuentran grandes amigos de la diseñadora y rostros conocidos del panorama nacional como Adriana Abascal, Alicia Alcocer Koplowitz, Esther Santos Alcocer, Duques de Romanoff, Carmen Lomana, Olivia de Borbón, María León, María Jose Castelvi, Estella Conde Morente (hija Estrella Morente), Marina Heredia, Begoña y Pedro Trapote, Virginia Troconis, Miguel, Baez Litri y Casilda, Raúl El Tato, Roberto Diz, Fernando y Antonio García, entre otros.