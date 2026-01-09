De Olivia de Borbón a María León: Sevilla, cónclave de celebrities por el desfile de Rocío Peralta

Apenas faltan tres meses para la Feria de Abril y algunas celebrities buscan ya el vestido ideal para lucir en el albero. El desfile de Rocío Peralta volverá a congregar a numerosas personalidades de la aristocracia española y europea, empresarias e influencers este viernes 9 de enero en Sevilla. Los más de 200 invitados conocerán de primera mano las nuevas creaciones de una diseñadora de referencia dentro de la moda flamenca contemporánea.

Rocío Peralta presentará su colección 'Al Andalus' este viernes a las 20:00 horas en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el antiguo pabellón de Marruecos de la Exposición Universal de 1992. Un marco incomparable en que la diseñadora espera sorprender con trajes llenos de color y talles elevados, pero fieles a la esencia del traje regional. Además, este 2026 será el primer desfile sin el padre de la diseñadora, Rafael Peralta, que falleció el pasado mes de junio a los 92 años, a quien se rendirá un sentido homenaje.

Adriana Abascal, Olivia de Borbón y María León, entre las protagonistas

Una de las famosas más fieles a esta cita es la modelo y empresaria Adriana Abascal, quien sin duda concentrará parte de los titulares tras su reciente ruptura con Emanuele Filiberto de Saboya. La mexicana protagonizó una relación fugaz con el heredero de la casa real italiana desde principios de 2025, cuando empezaron a dejarse ver en distintos eventos en Europa.

Otra de las protagonistas será, según adelanta Vanitatis, Olivia de Borbón. La hija mayor del Duque de Sevilla, Francisco de Borbón y Escasany, fallecido el pasado mes de mayo a los 81 años, continúa esperando la herencia del título nobiliario, con Grandeza de España. El proceso fue paralizado por el recurso de su hermano pequeño Francisco, el único varón del matrimonio de su padre con la aristócrata Beatriz von Hardenberg.

En busca del traje ideal que lucir en el Real de la Feria estará también María León, después de un 2025 marcado por el juicio por su incidente con la Policía Local de Sevilla en 2022. La actriz, protagonista de la nueva serie de Eduardo Casanova Silencio, fue condenada al pago de una multa de 5.700 euros por un delito de resistencia y otro leve de lesiones y absuelta de un delito de desobediencia. Sin embargo, la polémica aún no ha terminado: los agentes implicados en el altercado han recurrido la sentencia y la Fiscalía de Sevilla ha reiterado su petición de cárcel para la hermana de Paco León.

Cumbre de la aristocracia europea y la jet set local en el desfile de Rocío Peralta

La lista de invitados se completa, por parte de la aristocracia europea, con los Duques de Romanov, Jorge Mijáilovich y Victoria Romanovna. Los herederos de la Casa Imperial rusa han ampliado recientemente la familia tras el nacimiento el pasado verano de su segunda hija, Kira Leónida. Jorge de Rusia, ahijado de los reyes Juan Carlos I y Doña Sofía, contrajo matrimonio en 2021 con la escritora Rebecca Bettarini, hija del embajador italiano, que adoptó el nombre de Victoria. Un año y medio más tarde, dieron la bienvenida a su primogénito Alexander, quien acaba de convertirse en el hermano mayor.

Ya dentro del panorama nacional, acudirán al desfile de Rocío Peralta el torero Miguel Báez Spínola 'El Litri' y su mujer, la sevillana Casilda Ybarra; María José Castellví, hija del príncipe Miguel de Grecia y novia de Mario Conde; Estrella Conde Morente, hija de Estrella Morente; la esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' Virginia Troconis; la cantaora Marina Heredia; el empresario Pedro Trapote y su mujer, Begoña García-Vaquero; los diseñadores Fernando y Antonio García; Carmen Lomana o las empresarias Alicia y Esther Koplowitz, entre otros.