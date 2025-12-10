Menos volumen y más volantes: Así es la moda flamenca para 2026 que avanza Qlamenco

La temporada de moda flamenca calienta motores. Además de las icónicas pasarelas (SIMOF y We Love Flamenco), que celebran sus ediciones entre enero y febrero, el desfile Úniqo Qlamenco se convierte en la antesala perfecta de la temporada oficial de moda flamenca.

Así, la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca, Qlamenco, vuelve a organizar un año más el emblemático evento de moda flamenca Úniqo Qlamenco, que celebra en 2025 su octava edición. La cita se desarrolló ste martes 9 de diciembre en la Casa Palacio Fabiola (Calle Fabiola, 5 – Sevilla) y en ella se pudieron ver las primeras tendencias en moda flamenca: menos volumen y más volantes.

VIII edición de ÚNICO FLAMENCO / José Ángel García

Una veintena de diseñadores consagrados

En esta edición, un total de 21 diseñadores han presentado sus propuestas de moda flamenca en un desfile que reafirma la identidad del diseño artesanal andaluz. Los creadores participantes este año son: Agus Dorado, Alejandro Andana, Amalia Vergara, Ángeles Copete, Atelier Rima, Carmen Latorre, Carmen Serrano, Castrejón, Cristina Vázquez, De Lunares y Volantes, Francisco Tamaral, Inma Benicio, Jote Martínez, Juan Foronda, Leticia Lorenzo, Manuel Odriozola, María Amador, Marina Moda Flamenca, Nuria Chaparro, Raquel Bollo y Sonibel. El evento supone un espacio de visibilidad para el talento creativo y la artesanía aplicada a la moda flamenca, consolidándose como una plataforma imprescindible para el sector.

Una cita imprescindible para la moda flamenca

Desde su primera edición, Úniqo Qlamenco se ha posicionado como un encuentro de referencia entre diseñadores, artesanos, profesionales y expertos en moda flamenca. Su objetivo es la salvaguarda, promoción y reivindicación de la exclusividad y singularidad de la moda flamenca, un sector que se ha convertido en fuente de inspiración dentro y fuera de España.

A lo largo de estos años, Úniqo Qlamenco ha acogido desfiles, mesas redondas, exposiciones y diversas actividades culturales que buscan poner en valor una de las manifestaciones estéticas más reconocibles de Andalucía.

De la Feria de Abril a la Velá de Santa Ana

La Asociación de Moda y Artesanía Flamenca, Qlamenco, nació a finales de 2017. Integrada por diseñadores y empresarios, su objetivo es la dignificación, profesionalización y especialización del sector de la moda flamenca, originada y producida desde Andalucía para el resto del mundo.

Desde su creación, Qlamenco ha impulsado numerosas iniciativas destinadas a la promoción del sector, como editoriales de moda, actividades culturales como La Santanita —homenaje a la tradicional Velá de Santa Ana—, desfiles colectivos en diversas plataformas de moda, la exposición Looking for Carmen, o la cita Pescaito Fashion Night, entre otras acciones que refuerzan la proyección nacional e internacional de la moda flamenca.

Hoy, la moda y la artesanía flamenca se reconocen como un icono internacional, símbolo de identidad y creatividad. Qlamenco representa una visión y una forma de entender esta moda única, "una manera de sentir y hacer que refleja la esencia de Andalucía".