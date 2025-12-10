El desfile de moda flamenca Úniqo Qlamenco 2025, todas las fotos

La Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca, Qlamenco, organiza un año más el emblemático evento de moda flamenca Úniqo Qlamenco, que celebra en 2025 su octava edición. La cita se ha desarrollado este martes 9 de diciembre en la Casa Palacio Fabiola (Calle Fabiola, 5 – Sevilla), un espacio que vuelve a convertirse en el escenario de referencia para la promoción y puesta en valor de la moda y la artesanía flamenca de Andalucía.

En esta edición, un total de 21 diseñadores presentan sus propuestas de moda flamenca en un desfile que reafirma la identidad del diseño artesanal andaluz. Los creadores participantes este año son: Agus Dorado, Alejandro Andana, Amalia Vergara, Ángeles Copete, Atelier Rima, Carmen Latorre, Carmen Serrano, Castrejón, Cristina Vázquez, De Lunares y Volantes, Francisco Tamaral, Inma Benicio, Jote Martínez, Juan Foronda, Leticia Lorenzo, Manuel Odriozola, María Amador, Marina Moda Flamenca, Nuria Chaparro, Raquel Bollo y Sonibel. El evento supone un espacio de visibilidad para el talento creativo y la artesanía aplicada a la moda flamenca, consolidándose como una plataforma imprescindible para el sector.