Llega una nueva borrasca a Sevilla: estos son los días en los que se esperan lluvias en la segunda semana de diciembre

Sevilla ha vivido un puente de la Inmaculada marcado por tiempo estable y temperaturas agradables, especialmente durante los días 7 y 8 de diciembre, cuando los cielos soleados acompañaron toda la jornada. Incluso el sábado 6, también festivo, mantuvo la estabilidad, aunque con mayor presencia de nubes.

Sin embargo, la situación cambiará en esta segunda semana de diciembre, ya que una nueva borrasca llegará a la ciudad y dejará lluvias en algunas jornadas, según las previsiones de Aemet.

El martes comenzará con cielos despejados, pero a lo largo del día irán dando paso a un ambiente más nuboso. A partir de las 18:00, la probabilidad de lluvia en Sevilla alcanzará el 45%, con temperaturas de 7ºC de mínima y 21ºC de máxima.

Previsión del tiempo en Sevilla para la segunda semana de diciembre / Aemet

El miércoles 10 de diciembre será el primer día de la semana con precipitaciones, con un 95% de probabilidad de lluvia entre la medianoche y el mediodía, bajando después al 70% para el resto de la jornada. Las temperaturas serán algo más frescas, entre 12ºC y 18ºC.

El jueves llegará una breve mejora: se esperan cielos poco nubosos y un 0% de posibilidad de lluvias, con temperaturas que oscilarán entre 7ºC y 20ºC. No durará mucho, porque el viernes 12 regresará la inestabilidad, con un 90% de probabilidad de precipitaciones, acompañado de valores entre 9ºC y 16ºC.

De cara al fin de semana, hay todavía bastante incertidumbre, aunque la última previsión de Aemet apunta a un 45% de probabilidad de lluvia el sábado 13, día en el que las temperaturas subirán hasta los 22ºC, y apenas un 10% el domingo 14, que también alcanzará una máxima de 22ºC. Así, el tiempo en Sevilla estará marcado por cambios constantes y la alternancia entre jornadas de lluvia y otras más estables.