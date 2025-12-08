La oferta de camas en Sevilla crece con dos nuevos hoteles en La Florida

La apertura de nuevos hoteles no tiene fin. La provincia sumará más de medio centenar de estos establecimientos de aquí a 2028, al menos nueve de ellos serán de máxima categoría. La mayoría están ubicados en el casco urbano de la capital andaluza. En La Florida irán dos, uno en la calle del mismo nombre y otro en el antiguo cine enclavado en Menéndez y Pelayo. Ambos proyectos se encuentran bastante avanzados, el primero en obras y el segundo con el visto bueno de Patrimonio.

Urbanismo ha aprobado un reformado del proyecto básico correspondiente a la obra que se viene desarrollando en el número 13 de La Florida (también mira a la calle Caños de Carmona) promovida por la empresa Azul Plaza S.Coop.And. Ese reformado para levantar un hotel de 70 habitaciones y un edificio residencial con 15 viviendas introduce ajustes técnicos al proyecto inicial, pero no modifica las condiciones urbanísticas que permitieron la concesión de la licencia. El expediente confirma que no existen incumplimientos respecto al Plan General vigente en parámetros como la altura, planta baja más cinco; la edificabilidad, de 5.575 metros cuadrados; y el uso residencial y la compatibilidad con el uso hotelero en edificio exclusivo.

Las principales modificaciones incorporadas son una nueva tercera planta de sótano. Su inclusión deriva del estudio geotécnico, que ha detectado la necesidad de llegar a estratos de mayor resistencia para garantizar la cimentación. Otras de las novedades son la conversión del local en bruto en la planta baja en una sala multiusos asociada al hotel, optimizando su funcionamiento; la incorporación de dos piscinas en la cubierta, una para el edificio residencial y la otra independiente para el edificio del negocio hotelero; ajustes en el ático (rooftop) del hotel, con pequeños cambios de distribución; y redistribuciones internas sin afección a la edificabilidad ni al volumen aprobado.

Fachada principal del antiguo cine Florida, en una imagen de archivo. / José Ángel García

El proyecto contempla la construcción de dos edificios independientes sobre una misma parcela. Uno residencial con 15 viviendas, distribuidas en 1, 2 y 3 dormitorios con 30 trasteros y que contará con acceso exclusivo por Caños de Carmona, zonas comunes y patios. El inmueble destinado a hotel contará con 70 habitaciones distribuidas entre las plantas primera y quinta, y tendrá zonas comunes en la planta baja y superiores como salas, áreas de estancia y rooftop. El acceso principal será por La Florida y el acceso del servicio por Caños de Carmona. Dispondrá de espacios reformados en la planta baja para su funcionamiento como sala multiusos. El proyecto incluye un aparcamiento que ocupa la totalidad de la parcela en tres niveles de sótano, que sumarán 80 plazas y 30 trasteros.

El segundo hotel en la zona abrirá sus puertas en el antiguo cine Florida. La Comisión Provincial de Patrimonio ha autorizado finalmente el proyecto básico y de ejecución para la reforma del inmueble ubicado en los números 29 y 31 de la calle Menéndez Pelayo y el 7 del callejón Nardo. Esta aprobación desbloquea definitivamente la transformación del histórico inmueble en un establecimiento hotelero, un proyecto que llevaba varios años paralizado. La empresa La Florida Hotel Grayma S.L.U. será la encargada de ejecutar los trabajos de rehabilitación.

El visto bueno otorgado por Patrimonio resulta clave para reactivar un proyecto turístico que ha pasado por múltiples vicisitudes desde que la familia propietaria vendiera el inmueble en 2018 a la empresa Florynard. En aquel momento, ya se proyectaba la construcción de un hotel de aproximadamente cien habitaciones, llegándose a solicitar la correspondiente licencia de obras en noviembre de 2018. Sin embargo, el edificio cambió de manos al año siguiente, cuando fue traspasado a un family office andaluz, prolongando así el periplo administrativo del proyecto.