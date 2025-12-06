Dónde y cuándo visitar los belenes y nacimientos de Sevilla

La tradición marca que el Belén –Nacimiento en Sevilla, Portalito o Pesebre en otras zonas– se pone en las casas en la Inmaculada, algunos se pueden visitar desde hace días. Estas jornadas de puente han hecho que se vean las primeras colas en los de la Fundación Cajasol o el Círculo Mercantil. Merece la pena, sobre todo porque cada año hay alguna escena nueva, algún detalle diferente en torno al escenario principal, el Nacimiento de Jesús.

Al aire libre

Este año, además del tradicional del Arquillo del Ayuntamiento donde hay una réplica del monte Gurugú, el costurero de la Reina y el estanque de los patos del Parque de María Luisa, en la acera del Palacio de San Telmo está el Nacimiento iluminado de mayor tamaño de España. El Belén se ilumina de 18:30 a 24:00 a excepción de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que será de 18:30 a 01:00.

Guiños al parque de María Luisa en el belén del Arquillo del Ayuntamiento / Ismael Rubio

Parlamento de Andalucía

Es el segundo año que el Parlamento de Andalucía se suma a la tradición belenista con un Nacimiento que ha sido elaborado y cedido a la Cámara andaluza por la Asociación Cultural Belenista de Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol. Este año recrea una Nochebuena de finales del XIX, en un típico cortijo andaluz o hacienda sevillana, donde la familia se afana para que todo esté listo antes de asistir a la tradicional Misa del Gallo. El acceso es por la puerta de la fachada principal del Parlamento. Puede visitarse a partir del 9 de diciembre, de forma gratuita de lunes a jueves en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 y los viernes de 9:00 a 14:00. Está cerrado en Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Día de Reyes) y cuando haya sesión plenaria (17 y 18 de diciembre).

Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol vuelve a confiar a Luis Garduño la realización de su tradicional y esperado belén. Instalado en el patio de la sede, ocupa una superficie expositiva de 240 metros cuadrados y está inspirado en la diversidad paisajística de las provincias de Málaga, Cádiz, Almería y Granada. El misterio se sitúa este año en la zona de la playa. Se podrá ver hasta el 5 de enero de 2026 en horario de lunes a domingo, de 11:00 a 21:00. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero el horario es de 11:00 a 14:00. Los días 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado.

El mar en el nacimiento de la Fundación Cajasol / Ismael Rubio

Palacio Marqueses de la Algaba

El belén mudéjar se está convirtiendo en una visita obligada. Ambientado en la Sevilla medieval, es una buena forma de conocer los edificios mudéjares como la fachada del Palacio Marqueses de la Algaba, la iglesia Omnium Sanctorum, la torre de la parroquia de San Marcos, la torre de Santa Catalina, el Arco de la Macarena con sus callejones y las murallas almohades, la barbacana, la Torre Blanca o torreón de la Tía Tomasa, una Torre de Vigilancia, etc. Este año se suman las otras dos columnas de la Alameda de Hércules y los Caños de Carmona o el Templete de la Cruz del Campo, y la cúpula de la capillita del Carmen. Se puede visitar hasta el 7 de enero de lunes a viernes: de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 19:45. Los sábados el horario es de 10:00 a 13:45. Los domingos permanecerá cerrado, como los días 6, 8, 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, y 1 y 6 de enero de 2026.

Los detalles y las escenas de la vida cotidiana hacen que visitar los belenes sea muy entretenido para los niños / Ismael Rubio

El mensaje de la Alegría

El Nacimiento de la Alegría cumple diez años y es fruto de la colaboración entre COPE Sevilla, la Universidad CEU Fernando III y la Fundación Caja Rural del Sur. La obra es creación de José Ángel García, galardonado con el Premio de Andalucía de Belenismo 2023. Se trata de un belén que representa un paisaje de montaña nevado y que está repleto de simbología. Está en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, calle Murillo, 2. Estará abierto hasta el 2 de enero, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

El belén del Círculo Mercantil de Sevilla. / Ismael Rubio

Círculo Mercantil

El maestro belenista Silvio Torilo trae una recreación del portal de belén con nuevas piezas de imagineros sevillanos. Esta vez, el Nacimiento del Círculo Mercantil (Sierpes, 65), tiene un carácter urbanita al adquirir protagonismo los edificios como la casa palacio que alberga el Misterio. Curiosa también es la presencia de la guardia judía que recuerda mucho a la que sale con la hermandad de la Milagrosa. Se podrá visitar hasta el 5 de enero. El horario es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 salvo los días en los que haya conciertos en el patio, que se cortará el acceso a las 19:30. Los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero que el horario será de 10:00 a 14:00.

La escena de la Anunciación a María / Ismael Rubio

Belén Canario

Está en la Cámara de Comercio (Plaza de la Contratación). Fue donado por el Cabildo de Tenerife en el año 1999 y consta de varias edificaciones canarias de gran volumetría y de multitud de figuras de barro que aparecen ataviadas con indumentarias usadas en el Norte de Tenerife en los siglos XVIII y XIX. Se recrean oficios y fiestas tradicionales de la época y deportes autóctonos. Se puede visitar a partir del 9 de diciembre. El horario es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a jueves. Los días 22 y 23, 26 y 27 y los viernes y sábados es solo en horario de 10:00 a 14:00. Los domingos y festivos permanecerá cerrado.

Torre Sevilla

Enrique Haro es el artista encargado de recrear Belén en Torre Sevilla de un modo muy participativo. Los visitantes podrán dejar grabado en el frontal con quién vieron su primer Nacimiento. Está situado en el lobby, a los pies del rascacielos. Se podrá visitar desde el 5 de diciembre al 5 de enero en el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 10:00 a 21:00; 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 10:00 a 18:00 , y los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

El mercado de Triana

Si hay lugares originales para ir a ver un belén ese es el Mercado de Triana. Está lleno de escenas costumbristas con guiños a personajes y paisajes trianeros. Es un mercado trianero dentro de la plaza de abastos donde se descubre un detalle nuevo cada vez.

El Nacimiento de la orden hospitalaria de San Juan de Dios / Ismael Rubio

Orden hospitalaria San Juan de Dios

La iglesia de la Paz, en la plaza del Salvador, vuelve a abrir sus puertas para el Nacimiento de San Juan de Dios. Todo lo recaudado irá destinado a la obra social de la orden hospitalaria. El horario es de lunes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero estará cerrado por la tarde. El 25, 30 de diciembre y 1 y 6 de enero cierra por la mañana.

Hermandad del Valle

La iglesia de la Anunciación vuelve a acoger el Belén Monumental que este año gira en torno a un taller de alfarería. Además de contar con las figuras secundarias de la hermandad, está el arcángel de la Hermandad de la Anunciación e imágenes de la Agrupación Parroquial del Cristo de la Humildad.

Alcalá del Río

Aunque no está en la ciudad, este puente es imprescindible una escapada al municipio de Alcalá del Río. Su casco histórico se transforma en Belén para representar –en una escenificación itinerante con 93 funciones a lo largo de tres días– el nacimiento del Señor. Se trata de Sucedió en Belén, el Belén viviente más veterano de la provincia y el evento más multitudinario de Alcalá del Río, con más de 10.000 visitantes en cada una de sus dieciocho ediciones anteriores.

Este año, Alcalá del Río se hace Belén del 6 al 8 de diciembre, con la participación de más de 500 actores y figurantes, entre los cuales 8 bebés (siete niños y una niña) representarán al Niño Jesús recién nacido.