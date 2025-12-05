Sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey 2025-2026: horario, dónde ver, equipos clasificados y posibles emparejamientos

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebra este martes 9 de diciembre a las 13:00 horas. La cita, que se podrá seguir en directo por Teledeporte, Movistar Plus+ y en streaming a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, definirá los cruces que se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.

La principal novedad de esta ronda es la entrada en competición de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España 2025: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que se medirán en Arabia Saudí entre el 7 y el 11 de enero. Ninguno de ellos ha jugado las fases previas del torneo del KO y ahora se incorporan directamente al bombo.

Uno de estos cuatro conjuntos se enfrentará al Atlético Baleares, único superviviente de Segunda RFEF. Los otros tres se cruzarán con equipos de Primera RFEF, siendo uno de ellos obligatoriamente el Ourense, que accedió a la Copa como campeón de la Copa Federación y tiene derecho a enfrentarse a uno de los clubes de la Supercopa.

Por su parte, los otros dos equipos de Primera RFEF se medirán a rivales de Primera División, mientras que los nueve conjuntos de Segunda División se emparejarán igualmente con equipos de la máxima categoría, hasta completar el cuadro. Tras aplicar todos estos criterios, dos equipos de Primera quedarán libres y se enfrentarán entre sí en el único cruce entre clubes de Primera División de esta fase.

Equipos clasificados por categoría

Primera División (17): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.

Horario y dónde ver el sorteo

Los partidos de esta ronda están previstos entre los días 16 y 18 de diciembre.

Los partidos de esta ronda están previstos entre los días 16 y 18 de diciembre.

Expectación por los posibles emparejamientos

Hasta que las bolas empiecen a girar, cualquier cruce es posible, incluso un derbi Sevilla-Betis, un enfrentamiento que siempre despierta pasiones en Andalucía. ¿Será esta vez el azar quien los junte en una eliminatoria a vida o muerte? Las probabilidades son bajas, pero el fútbol, ya se sabe, no entiende de cálculos ni de lógica.