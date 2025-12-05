Qué probabilidad hay de haya un derbi Sevilla-Betis en dieciseisavos de la Copa del Rey

Un derbi Sevilla-Betis siempre es un acontecimiento mayúsculo en la ciudad, y la Copa del Rey ofrece cada temporada la posibilidad de un cruce más de alta tensión a vida o muerte. Con los condicionantes del sorteo de dieciseisavos ya definidos, es posible ponerle número a esa opción: la probabilidad de que haya un Sevilla-Betis en la siguiente ronda es de 1 entre 78, es decir, aproximadamente un 1,28%.

Así será el formato del sorteo de dieciseisavos

La gran novedad del sorteo es la incorporación de los cuatro participantes en la Supercopa de España, que no han disputado las rondas previas: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Esos cuatro equipos, que se jugarán la Supercopa en Arabia Saudí entre el 7 y el 11 de enero, entran directamente en el bombo de dieciseisavos.

Los emparejamientos seguirán estas pautas:

Uno de los cuatro de la Supercopa se medirá al Atlético Baleares , único superviviente de Segunda RFEF .

se medirá al , único superviviente de . Los otros tres equipos de la Supercopa se cruzarán con tres equipos de Primera RFEF . Uno de esos cruces será obligatoriamente con el Ourense , que al llegar como campeón de la Copa Federación tiene derecho a enfrentarse a uno de los tres equipos restantes que jugarán la Supercopa.

equipos de la Supercopa se cruzarán con . Uno de esos cruces será obligatoriamente con el , que al llegar como campeón de la Copa Federación tiene derecho a enfrentarse a uno de los tres equipos restantes que jugarán la Supercopa. Los otros dos equipos de Primera RFEF se enfrentarán a dos equipos de Primera División .

se enfrentarán a . Los nueve conjuntos de Segunda División se emparejarán también con equipos de Primera, hasta completar los cruces.

se emparejarán también con equipos de Primera, hasta completar los cruces. Tras aplicar todos esos condicionantes, quedarán dos equipos de Primera División que no se hayan emparejado aún: esos dos se enfrentarán entre sí en el único cruce entre equipos de Primera de la ronda.

Es en ese último punto donde entra en juego la posibilidad de un derbi sevillano.

Sevilla y Betis, en el bombo tras superar sus eliminatorias

El Sevilla FC selló su pase a dieciseisavos tras imponerse por 1-2 al CD Extremadura en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

El Real Betis hizo lo propio eliminando al Torrent valenciano con un contundente 1-4 en un partido disputado en el Ciutat de València.

Ambos llegaban al sorteo después de haberse visto las caras recientemente en LaLiga, en un derbi jugado el 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán, que se saldó con victoria bética por 0-2. Ese precedente, sumado a la siempre alta carga emocional de un derbi, alimenta el morbo de un posible cruce copero a partido único.

¿Cómo se calcula la probabilidad de un Sevilla-Betis en la Copa?

Si se tienen en cuenta los condicionantes ya descritos, la situación es la siguiente:

En la ronda de dieciseisavos hay 13 equipos de Primera División que no son Barcelona, Real Madrid, Atlético ni Athletic (los cuatro de la Supercopa).

que no son Barcelona, Real Madrid, Atlético ni Athletic (los cuatro de la Supercopa). Entre esos 13 están Sevilla y Betis .

y . El formato del sorteo obliga a que:

2 de esos 13 se crucen con los dos Primera RFEF que no van con equipos de Supercopa.

9 se midan a los equipos de Segunda División.

Y los 2 restantes sean emparejados entre sí.

Es decir, el único enfrentamiento entre equipos de Primera en la ronda saldrá de un pareo aleatorio entre esos 13 clubes. El número total de parejas distintas que se pueden formar con 13 equipos es 78. La opción existe, es real, pero estadísticamente es bastante baja: necesitaríamos, en promedio, unos 78 sorteos con este mismo formato para que apareciera un Sevilla-Betis una vez.

Fechas y dónde ver el sorteo y los partidos

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebra el martes 9 de diciembre de 2025 a las 13:00 horas. En televisión, podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra con cobertura especial, mientras que en streaming, estará disponible gratuitamente en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, accesible desde cualquier dispositivo.

Los partidos de esta ronda están previstos entre los días 16 y 18 de diciembre.

Hasta que las bolas se abran, el derbi Sevilla-Betis seguirá siendo una posibilidad remota pero muy jugosa para una eliminatoria a vida o muerte. Las matemáticas dicen que es difícil; el fútbol, ya se sabe, no entiende de probabilidades.