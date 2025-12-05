¿Qué edificios y acciones tiene la Fundación Cajasol, que ahora aspira a tener Torre Sevilla?

La Fundación Cajasol quiere sumar a su larga lista de activos el complejo Torre Sevilla, por el que ha anunciado pujará presentando una oferta que rivalizará con la del fondo de inversión Argis, que estaba a punto de cerrar la compra del inmueble por 130 millones de euros. La citada fundación, presidida por Antonio Pulido, quiera fuera uno de los impulsores de Torre Sevilla antes de la fusión de Cajasol con CaixaBank, tiene una importante cartera de activos financieros, entre ellos el 1% de CaixaBank, que le reporta ingresos por dividendos. La capitalización bursátil de CaixaBank es actualmente de 71.280 millones de euros, por lo que su participación tendría un valor de mercado de 712 millones de euros.

La entidad tiene ingresos no sólo vía divendos de su cartera de valores, sino también por alquileres de numerosos inmuebles en la región. Entre ellos sus activos se citan su sede de la Plaza de San Francisco en Sevilla -antigua Real Audiencia, un edificio con más de 500 años de historia- y la sede que CaixaBank en la calle Sierpes de la capital andaluza -antigua Cárcel de Sevilla, del siglo XIII-.

Es además dueña del edificio en el Pasaje Villasís de Sevilla, donde hay un centro de oficinas y tiendas, entre ellas Decathlon. Entre los edificios de su propiedad están los alquilados a la cadena hotelera Vincci en la plaza de Molviedro y el de la calle Castelar, según fuentes de la fundación. Cuenta también con un inmueble en la Ronda de Capuchinos y un edificio alquilado a un hotel en la calle San Fernando, frente a la Universidad.

También tiene en su portafolio de activos cinco oficinas de CaixaBank en la capital andaluza, entre ellas la de Plaza de Cuba. El antiguo Palacio de los Marqueses de Nervión, en la calle Amor de Dios, lo tiene alquilado a la cadena hotelera Mercer. También es dueña de sus sedes en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba o Jerez, entre otros.

El día 18 de diciembre está convocado el patronato de la Fundación Cajasol, una reunión en la que previsiblemente se abordará esta operación. De momento, Pulido tiene el apoyo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que anunció este jueves que "hará todo lo posible para facilitar que una empresa sevillana se pueda quedar con Torre Sevilla". Cajasol no es una fundación, pero está radicada en Sevilla y genera importantes ingresos. De hecho su presupuesto fue en 2024 de 31,6 millones, de los que 20,8 millones fueron a programas de acción cultural y fomento del arte; 9,3 millones a inversiones; 3,8 millones a acción social, educación y formación para el empleo; 3 millones a emprendimiento y fomento de la actividad empresarial; 1,2 millones a gestión y administración necesarios para la actividad, etcétera.

El complejo, que CaixaBank inauguró en 2018, suma 218.000 metros cuadrados construidos. El rascacielos diseñado por el arquitecto argentino César Pelli cuenta con 52.000 metros cuadrados y hoy alberga oficinas de la planta 1 a la 14, entre ellas Ayesa, Cuatrecasas, Orange, Deloitte, NTT Data, EY, Hays, el grupo minero Sandfire (Matsa) o el Club Cámara Antares, con un 96% de ocupación. Desde la planta 25 a la 37 están alquiladas a la cadena Hotusa, que explota el hotel de cinco estrellas Eurostars Torre Sevilla. El centro comercial tiene 39.289 metros cuadrados construidos, con un 91% de ocupación.

La negociación entre CaixaBank, que no ha querido hacer comentarios sobre el interés de Cajasol por el complejo, incluye el rascacielos de 185 metros de altura y 39 plantas, así como el centro comercial. Está fuera del proceso el centro CaixaForum en el que la entidad financiera catalana invirtió en su día 20 millones de euros y hoy es un destacado centro cultural de la capital andaluza.