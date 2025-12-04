La Fundacion Cajasol competirá con el fondo Argis para comprar Torre Sevilla

La Fundación Cajasol ha comunicado oficialmente su interés por adquirir el complejo Torre Sevilla, un importante activo inmobiliario ubicado en la isla de la Cartuja de Sevilla cuya venta se encuentra actualmente en proceso de negociación. Antonio Pulido, presidente de la Fundación, ha confirmado a El Conciso que la institución desea hacerse con el rascacielos —que incluye oficinas y un hotel— así como con el centro comercial anexo, un conjunto valorado contablemente en aproximadamente 140 millones de euros, incluyendo el CaixaForum.

Según ha precisado Pulido, la Fundación aún no ha iniciado negociaciones formales con CaixaBank, actual propietario del complejo. Por el momento, solo han manifestado su voluntad de participar en el proceso de venta del emblemático inmueble sevillano. Esta declaración de intenciones se produce en un contexto donde el fondo Argis ya ha presentado una oferta de 130 millones de euros por el complejo, cifra ligeramente inferior al valor contable registrado de los activos. La incorporación de un nuevo posible comprador podría modificar las condiciones de una operación inmobiliaria que está generando notable expectación en el sector.

El interés de la Fundación Cajasol por Torre Sevilla representa, en cierto modo, un retorno a los orígenes del proyecto, ya que fue Cajasol la entidad promotora inicial del rascacielos antes de que pasara a manos de CaixaBank tras la integración producida en 2012. La posible adquisición supondría recuperar un símbolo arquitectónico y económico de la ciudad que fue concebido originalmente bajo el paraguas de una de las entidades precursoras de la actual Fundación.

La historia de Torre Sevilla y su valor estratégico

Torre Sevilla se ha convertido en un icono del skyline de la capital andaluza desde su finalización. El complejo, diseñado por el prestigioso arquitecto César Pelli, alcanza los 180 metros de altura y cuenta con 37 plantas, lo que lo convierte en el edificio más alto de Andalucía. Su construcción supuso una importante transformación urbanística para la zona de la Cartuja, área que ha experimentado un notable desarrollo empresarial y comercial en la última década.

El complejo inmobiliario incluye no solo la torre de oficinas, sino también un hotel de cuatro estrellas gestionado por Eurostars y un centro comercial con más de 43.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Adicionalmente, el conjunto integra el CaixaForum Sevilla, un espacio cultural que ha dinamizado la oferta expositiva de la ciudad desde su apertura. Todo ello configura un activo inmobiliario de primer nivel con usos mixtos que generan diversas fuentes de ingresos.

La posible compra por parte de la Fundación Cajasol podría suponer un cambio en la estrategia de gestión del complejo, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre los planes que la entidad tendría para el inmueble en caso de concretarse la operación. El valor estratégico del activo es indudable, tanto desde el punto de vista inmobiliario como simbólico para la ciudad de Sevilla.

La Fundación Cajasol: trayectoria y actividad actual

La Fundación Cajasol es una entidad sin ánimo de lucro surgida de la integración de Cajasol (Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla) y de Caja Guadalajara. Desde su creación, ha desarrollado una intensa labor social, cultural y formativa en Andalucía, especialmente en las provincias donde mantiene sedes: Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez y Córdoba.

Durante el año 2024, la Fundación desarrolló una actividad significativa en sus cuatro áreas principales de actuación: acción social, cultura, emprendimiento y formación. Los números de su memoria anual reflejan la magnitud de su impacto: 36 exposiciones, 1.600 eventos, 101 programas formativos y 74 ayudas para posgrados universitarios. Estas iniciativas se tradujeron en más de 3 millones de beneficiarios totales, distribuidos entre programas culturales (1.530.000 personas), emprendimiento y actividad empresarial (1.100.000) y acción social, educación y formación para el empleo (515.000).

La posible adquisición de Torre Sevilla representaría una inversión estratégica para la Fundación, que podría reforzar su presencia física y simbólica en la capital andaluza, además de constituir un activo patrimonial relevante. Esta operación se enmarcaría en una política de inversiones que busca garantizar la sostenibilidad económica de la entidad para continuar desarrollando su misión social.

Implicaciones económicas de la posible operación

La operación de compra, en caso de materializarse, supondría una de las mayores transacciones inmobiliarias en Andalucía en los últimos años. Con un valor de mercado que ronda los 130-140 millones de euros, la adquisición posicionaría a la Fundación Cajasol como propietaria de uno de los activos premium del mercado inmobiliario sevillano, con un potencial significativo de generación de ingresos por alquileres de oficinas, espacios comerciales y explotación hotelera.

El contexto actual del mercado inmobiliario, marcado por cierta incertidumbre pero con una tendencia alcista en los inmuebles de calidad en ubicaciones prime, podría favorecer esta inversión a medio y largo plazo. Los analistas del sector consideran que los activos con usos mixtos, como es el caso de Torre Sevilla, tienen un comportamiento más estable ante fluctuaciones económicas, lo que podría convertir esta operación en una inversión relativamente segura para la Fundación.

Por el momento, CaixaBank no ha manifestado públicamente su posición ante el interés de la Fundación Cajasol, y las negociaciones con el fondo Argis continúan su curso. El desenlace de esta operación podría conocerse en los próximos meses, dependiendo de cómo evolucionen las conversaciones entre las partes implicadas y de la valoración final que se establezca para el complejo inmobiliario.

¿Qué supondría para Sevilla este cambio de propiedad?

La posible adquisición de Torre Sevilla por parte de la Fundación Cajasol tendría implicaciones que trascienden lo meramente económico para la ciudad de Sevilla. El edificio, que ya se ha convertido en un símbolo arquitectónico y turístico de la capital hispalense, podría experimentar cambios en su gestión y uso que afectarían a su proyección urbana.

Uno de los aspectos más relevantes sería la posible vinculación del espacio con las actividades culturales y sociales que desarrolla la Fundación. Esto podría traducirse en una mayor presencia de eventos, exposiciones o iniciativas formativas en el complejo, complementando la oferta ya existente del CaixaForum y potenciando el papel de Torre Sevilla como punto de referencia cultural en la ciudad.

Para el tejido empresarial sevillano, este cambio de propiedad podría suponer también oportunidades de colaboración con una entidad fuertemente arraigada en el territorio andaluz, lo que potencialmente favorecería sinergias con el ecosistema local de emprendimiento e innovación que la propia Fundación Cajasol viene apoyando a través de sus diferentes programas y líneas de actuación.