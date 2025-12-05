Estas son las horas a las que se esperan lluvias en Sevilla este viernes

Un nuevo frente atlántico está atravesando Andalucía desde hace varios días y ya ha dejado sus primeras consecuencias. En Sevilla, durante la jornada del jueves, se registraron lluvias leves, un anticipo de lo que volverá a repetirse este viernes 5 de diciembre, cuando se esperan nuevas precipitaciones en la capital hispalense, según la Aemet.

La previsión apunta a una jornada marcada por la inestabilidad durante la primera mitad del día. La probabilidad de lluvia será del 80% entre las 6:00 y las 12:00 horas, bajando levemente al 75% entre las 12:00 y las 18:00 horas, mientras que a partir de las 18:00 horas el riesgo cae hasta el 10%.

Riesgo de precipitaciones por hora este viernes en Sevilla / Aemet

En cuanto al acumulado por horas, la Aemet detalla un inicio de la mañana con lloviznas leves: se esperan 0,5 mm a las 6:00, que aumentarán hasta 1 mm a las 7:00 y 0,9 mm a las 8:00. A partir de ahí, la intensidad bajará notablemente, con 0,1 mm a las 11:00, 0,2 mm a las 12:00, un nuevo repunte de 0,5 mm a las 14:00 y registros más débiles durante la tarde, con 0,2 mm a las 16:00 y 17:00 horas, para cerrar con 0,9 mm a las 18:00. Según las previsiones, a partir de las 19:00-20:00 horas dejaría de llover en Sevilla.

Pese a estas precipitaciones, Aemet no ha activado ningún aviso amarillo en la provincia, por lo que no se esperan fenómenos adversos de especial relevancia.

Predicción del tiempo en Sevilla durante el puente de la Inmaculada / Aemet

En el apartado térmico, las temperaturas se mantendrán suaves para la época, con mínimas de 9ºC y máximas de 21ºC durante la jornada del viernes.

De cara al resto del puente de la Inmaculada, el tiempo en Sevilla dará una tregua en cuanto a lluvias, aunque con cielos mayoritariamente cubiertos. El sábado 6 se esperan 11ºC de mínima y 21ºC de máxima; el domingo 7, 8ºC de mínima y 18ºC de máxima; y el lunes 8 de diciembre, festivo, se repetirá el mismo patrón, con mínimas de 8ºC y máximas de 18ºC, sin riesgo de precipitaciones.