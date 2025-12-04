¿Qué tiempo hará en Andalucía durante el puente de diciembre?

El puente de diciembre se asoma en el calendario y, con él, la pregunta inevitable: ¿qué tiempo nos espera estos días en Andalucía? Después de una semana marcada por la llegada de sucesivos frentes atlánticos y cambios bruscos, la comunidad encara el festivo con un ambiente estable. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, "apenas se esperan precipitaciones durante el puente de la Constitución-Inmaculada".

Por el momento, la Agencia mantiene activos varios avisos amarillos este jueves 4 de diciembre, debido a los riesgos costeros en Granada y Almería, así como también por las fuertes rachas de viento en zonas del interior oriental. Mientras tanto, las temperaturas máximas van en aumento y las lluvias, "poco significativas", se desplazan de oeste a este. De acuerdo con las previsiones, todo apunta a chubascos generalizados el viernes 5, que se irán disipando conforme avancen las horas.

Lluvias débiles generalizadas y ascenso de las temperaturas el viernes

"Para el viernes 5 de diciembre se esperan algunas precipitaciones en determinadas zonas y, en general, una subida de las temperaturas", prosigue la Aemet. Esta realidad marcará la tendencia de los próximos días. Así, las máximas rozarán los 21ºC en Sevilla, los 20ºC en Huelva o Málaga, y los 19ºC en Almería. Por su parte, las mínimas podrían descender hasta los 4ºC en Córdoba, manteniéndose en torno a los 7ºC en la capital sevillana. En zonas del litoral, como Cádiz, la situación se prevé más suave, sin bajar de los 14ºC.

En cuanto a las lluvias, llegan a diferentes puntos del interior, que van desde Huelva, con un 100% de probabilidades en Aroche, hasta Jaén, con un 75% de probabilidades en Linares. También en Córdoba (75%) o en Sevilla (80%) se esperan precipitaciones. En cualquier caso, empezarán a amainar hacia las 18:00 horas de la tarde.

¿Qué tiempo hará en Andalucía el puente de diciembre?

El buen tiempo se impone el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución. Tal y como informa la Aemet, se espera un cambio de tendencia "hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica". Esto hará que las temperaturas se suavicen a nivel general. No obstante, los cielos permanecerán nubosos en áreas del interior y despejados en la vertiente mediterránea.

No se descartan para entonces "precipitaciones débiles", más probables en las Sierras Béticas. Hablamos, por ejemplo, de un 45% de probabilidades de lluvia en Priego de Córdoba o Lucena; e incluso un 95% en Segura de la Sierra o Cazorla (Jaén). A pesar de ello, comenzarán a abrirse claros hacia las últimas horas del día. Tampoco se descarta la formación de brumas y nieblas matinales, que podrían ocasionar una sensación térmica más baja en algunas zonas.

De nuevo, las mínimas mantendrán su ascenso, con 8ºC en Córdoba y 7ºC en Granada. En el resto de las capitales de provincia, ya no bajarán de los 10ºC. Finalmente, se esperan vientos de componente oeste, que irán de flojos a moderados.

Domingo nuboso y lunes soleado en Andalucía

Las previsiones para el domingo 7 de diciembre apuntan a cielos "con intervalos de nubes bajas por la mañana y altas por la tarde". En esta ocasión, las mínimas volverán a descender ligeramente (6ºC en Córdoba y Granada; y 9ºC en Sevilla, Jaén y Huelva); mientras que subirán las máximas en el tercio oriental. Alcanzarán así los 20ºC en Almería o los 15ºC en Jaén.

Por último, el Día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, permanecerá bajo la misma situación anticiclónica. Por ello, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el sur peninsular. Las temperaturas oscilarán entonces entre los 6ºC y los 20ºC, manteniendo así la tendencia de estabilidad atmosférica propia de este puente.