¿Qué tiempo hará durante el puente de diciembre en Sevilla? La Aemet pone fecha a la llegada del anticiclón

El puente de diciembre se erige como el último gran ciclo festivo antes de las navidades. En estas fechas las calles de Sevilla se llenan de turistas y oriundos que disfrutan del alumbrado, los belenes y demás actividades al aire libre. Pero ¿qué tiempo hará durante los próximos días? Por el momento, la provincia continuará afectada por la llegada de sucesivos frentes atlánticos.

Este jueves 4 de diciembre será de nuevo una jornada dominada por los cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas máximas irán en ligero ascenso, hasta 20ºC en la capital hispalense o 17ºC en Écija. En cuanto a los vientos, serán moderados de componente oeste.

El viernes 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, se esperan nieblas matinales que dejarán pasos a cielos nubosos acompañados de posibles chubascos. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, con 8ºC en Morón de la Frontera o 7ºC en Carmona, mientras que las máximas permanecerán sin grandes cambios. Se mantiene el viento flojo a moderado de poniente.

El buen tiempo se impone a partir del sábado

De cara al sábado 6 de diciembre, se espera un cambio en la tendencia "hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica", según la Aemet. No obstante, los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en la provincia, aunque sin apenas lluvias, con tendencia a abrirse claros a últimas horas. No se descarta asimismo la formación de brumas y nieblas matinales.

En cuanto a las temperaturas, suben las mínimas al entorno entre los 8ºC y 10ºC, mientras bajan las máximas hasta los 18ºC-19ºC. Una jornada más se esperan vientos flojos a moderados del oeste.

Domingo nuboso y lunes soleado

Con elevada incertidumbre, la situación de estabilidad atmosférica se afianza a partir del domingo 7 de diciembre, con cielos nubosos o cubiertos a primeras horas que dejarán paso a intervalos de nubes medias y altas durnate la tarde. Las temperaturas mínimas, con pocos cambios, serán de 8ºC al amanecer en el valel del Guadalquivir. Suben ligeramente las máximas, hasta los 21ºC en Sevilla, 20ºC en Lora del Río o 18ºC en Carmona.

Ya el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, se esperan cielos despejados, con mínimas de entre 5ºC y 7ºC y máximas de 18ºC a 20ºC. Se prevé una jornada festiva marcada por el buen tiempo, antes del regreso de la nubosidad a partir del martes 9.

Un invierno más cálido y seco de lo normal en Sevilla, según la Aemet

De acuerdo con la predicción de la Aemet para el recién iniciado invierno meteorológico, que se prolongará hasta el 28 de febrero, existe un 60% de probabilidades de que sea más cálido de lo habitual en toda la península, frente a un 10% de que sea más frío.

En lo que respecta a las precipitaciones, en el suroeste peninsular existe un 40% de probabilidad de que este sea un invierno más seco de lo normal, frente a un 25% de que sea más lluvioso.