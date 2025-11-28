Todo sobre las luces de Navidad en Sevilla: horario, calles iluminadas, novedades y los mejores sitios

La Avenida de la Constitución será uno de los puntos más destacados de la luminación navideña.

Sevilla se iluminará este sábado, 29 de noviembre, para dar la bienvenida a la Navidad. El Ayuntamiento ha desplegado más de nueve millones de luces LED por toda la ciudad, que cobrarán vida a las 19:00. El acto oficial estará protagonizado por los niños de la Fundación Alalá y por los tres ganadores del primer concurso escolar organizado por el Consistorio, quienes tendrán el honor de accionar el encendido navideño.

El acto inaugural estará precedido por una actuación musical de primer nivel que comenzará a las 17:30, donde la cantante sevillana Pastora Soler actuará acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Completarán este preludio navideño las voces del coro del Colegio San Francisco Solano, la Escolanía Esperanza Macarena y la Escolanía de la Vera Cruz de Brenes, ofreciendo un espectáculo musical que servirá como antesala perfecta para el gran momento del encendido.

La Avenida de la Constitución, rebautizada como Avenida de la Navidad durante estas fechas, se convertirá en uno de los principales atractivos con un total de 32 árboles luminosos de 7,60 metros distribuidos a ambos lados de la vía. El conjunto ornamental se completa con 17 bolas navideñas suspendidas con motivos aéreos transversales y 42 elementos luminosos adicionales instalados sobre las farolas, creando un paseo mágico en pleno corazón de la ciudad.

Un despliegue luminoso sin precedentes en la capital andaluza

La Plaza de San Francisco, uno de los enclaves más emblemáticos de Sevilla, presenta este año 2025 una importante mejora técnica y estética gracias a la canalización y soterramiento del tendido eléctrico aéreo que hasta ahora ocupaba el espacio. Esta intervención ha permitido eliminar postes, cables y soportes que generaban contaminación visual, reforzando además las condiciones de seguridad del entorno y mejorando notablemente la experiencia estética del visitante.

El recorrido luminoso se extenderá por algunas de las calles más comerciales de Sevilla que este año estrenan nuevos diseños de iluminación. Entre ellas destacan Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, la Plaza del Salvador y la calle Asunción. Los puentes más emblemáticos de la ciudad también lucirán renovada iluminación, como es el caso del Puente de Triana y el de Los Remedios. El Puente de San Telmo, por su parte, contará con una iluminación parcial debido a las obras de instalación de toldos que se están llevando a cabo.

Iluminación en la calle Velázquez

Una de las novedades más destacadas de este año es la incorporación de motivos creados a partir de los diseños ganadores del concurso escolar. Estas creaciones estarán instaladas en las calles Betis, José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', así como en la Plaza Miguel de Unamuno, donde los diseños infantiles aportarán una mirada fresca y original a la decoración navideña.

La iluminación navideña llega a nuevos barrios de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha apostado este año por descentralizar la iluminación navideña, llevando la magia de estas fechas a más rincones de la ciudad. Como principal novedad, la barriada de El Gordillo estrenará este año 2025 su primera iluminación navideña, sumándose así al conjunto de más de 300 calles, plazas y avenidas iluminadas en toda Sevilla, diez más que en la Navidad de 2024.

Otras zonas que también disfrutarán por primera vez del encendido navideño serán los Jardines del Cristina, Enramadilla y Luis de Morales, esta última recupera la iluminación que tuvo por última vez en 2011. La Avenida San Francisco Javier, la Plaza San Marcos, la Plaza San Lorenzo, la Avenida de la Paz, la calle Maestro Arrieta y la calle Torcuato Luca de Tena, frente al hospital infantil, completan la lista de nuevas incorporaciones. Además, se instalarán cortinas luminosas en las fachadas de la Plaza San Francisco y del edificio Laredo.

Belenes y espectáculos, la otra cara de la Navidad sevillana

Uno de los grandes atractivos de estas fiestas será el Belén gigante instalado en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo. Según el Consistorio, se trata del Belén iluminado más grande de España, con figuras de gran formato entre las que destacan un San José de 9,80 metros de altura y un buey de 5,10 metros, que sin duda se convertirán en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad durante estas fechas.

La tradición belenística sevillana se mantendrá también con los nacimientos que acumulan historia en la ciudad, como el Belén que cada año se instala en el Arquillo del Ayuntamiento a cargo de la Asociación de Belenistas de Sevilla, o el gran Belén Mudéjar que se expondrá en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, manteniendo viva esta tradición tan arraigada en la capital andaluza.

En cuanto a espectáculos, la Plaza de San Francisco acogerá Acordes de Sevilla, una proyección de luces, vídeo y sonido en la fachada del Ayuntamiento inspirada en tres grandes efemérides de la ciudad: los 150 años de la ópera Carmen, los 100 años de la marcha Estrella Sublime y los 50 años del grupo Triana. Para el público familiar regresa Navigalia 2025 con el espectáculo Misión Regalo, que se desarrollará en la orilla del Guadalquivir frente a Triana entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, con un total de 70 sesiones diarias en distintos horarios.

La Navidad musical en los espacios patrimoniales de Sevilla

La música jugará un papel fundamental en la programación navideña de este año, con una serie de conciertos distribuidos en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El Real Alcázar acogerá un total de ocho conciertos de temática navideña, consolidándose como uno de los escenarios privilegiados para disfrutar de la música en un entorno patrimonial único.

Por su parte, la Real Fábrica de Artillería, recientemente rehabilitada y convertida en centro cultural, será sede de tres conciertos navideños. El Espacio Turina completará la oferta musical con actuaciones de música de cámara, zarzuela y el tradicional Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías, consolidando a Sevilla como un referente cultural durante estas fechas tan señaladas.

¿Dónde ver las mejores luces navideñas de Sevilla?

Para quienes deseen disfrutar de la iluminación navideña de Sevilla, algunos de los puntos imprescindibles serán la Avenida de la Constitución, convertida en la Avenida de la Navidad, la Plaza de San Francisco con su espectáculo audiovisual, el Belén gigante de la Avenida de Roma frente al Palacio de San Telmo, y el enclave tradicional de las calles Sierpes y Tetuán.

Los puentes iluminados ofrecerán algunas de las estampas más fotogénicas, especialmente al anochecer, cuando el reflejo de las luces sobre el río Guadalquivir crea una atmósfera mágica. Las nuevas zonas incorporadas este año, como los Jardines del Cristina o la barriada de El Gordillo, representan una oportunidad para descubrir rincones menos masificados pero igualmente decorados para la ocasión.

Para los amantes de los belenes, el recorrido debería incluir tanto el Belén gigante iluminado de la Avenida de Roma como los nacimientos tradicionales del Arquillo del Ayuntamiento y el Belén Mudéjar del Palacio de los Marqueses de la Algaba, tres propuestas con enfoques muy diferentes pero igualmente atractivas para el público.