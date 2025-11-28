Sevilla estrenará el mayor Belén iluminado de España junto al Palacio de San Telmo

Sevilla dará la bienvenida a la Navidad con un renovado despliegue de iluminación que tendrá como principal reclamo un monumental Belén instalado en la Avenida de Roma, a los pies del Palacio de San Telmo. Las figuras, de dimensiones excepcionales (9,80 metros en el caso de San José y 5,10 en el del buey), convertirán este conjunto en el Belén iluminado más grande del país. Además, la ciudad recuperará motivos navideños de carácter sacro en las calles Hernando Colón, Reyes Católicos y San Pablo, realizados con iluminación led cálida.

La capital andaluza vivirá su Navidad más luminosa hasta ahora. Serán más de nueve millones de luces, un 18,5% más que el pasado año, las que alumbrarán 304 calles, plazas y avenidas, diez más que en 2024. A ello se suman 80.000 plantas ornamentales repartidas por distintos puntos de la ciudad. La inversión total, cercana a los dos millones de euros, supone un incremento de 368.143,45 euros con respecto al ejercicio anterior y permitirá desplegar el mayor dispositivo navideño realizado en Sevilla.

Entre las novedades de este año destacan la conversión de la Avenida de la Constitución en la denominada Avenida de la Navidad; el espectacular Belén gigante de San Telmo; la canalización del tendido aéreo en la Plaza de San Francisco, que reducirá la contaminación visual durante el espectáculo de luz y sonido; y la iluminación, por primera vez, de la barriada de El Gordillo. También se incorporan vías y espacios que no habían contado antes con alumbrado navideño, como los Jardines del Cristina, Enramadilla, Luis de Morales —que recupera iluminación tras 14 años—, la Avenida de San Francisco Javier, las plazas de San Marcos y San Lorenzo, la Avenida de la Paz, Maestro Arrieta y Torcuato Luca de Tena, frente al hospital infantil. Asimismo, se instalarán nuevas cortinas de luz en la Plaza de San Francisco y en la fachada del edificio Laredo.

El encendido oficial será este sábado 29 de noviembre, con un espectáculo en la Avenida de la Constitución desde las 17:30 horas que incluirá la actuación de Pastora Soler, acompañada por la Banda Sinfónica Municipal y coros infantiles. Los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de pulsar el botón de encendido en esta ocasión. El alumbrado funcionará entre las 18:30 y las 00:00 horas, ampliándose hasta la 01:00 en fechas señaladas como Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes.

Por primera vez, la Avenida de la Constitución incluirá elementos tridimensionales a nivel de suelo: 32 árboles luminosos de 7,60 metros situados a ambos lados de la vía, 17 grandes bolas suspendidas y 42 motivos instalados en farolas. Además, se han diseñado motivos exclusivos para calles emblemáticas como Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Salvador y Asunción. Los puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios también incorporan nuevos diseños lumínicos, aunque el de San Telmo se iluminará parcialmente debido a obras previas a la instalación de toldos. Las novedades incluyen cortinas de luz en fachadas, sábanas luminosas en determinadas calles, grandes bolas tridimensionales y elementos renovados en luminarias tradicionales.

El dispositivo de este año también incorpora piezas inspiradas en los dibujos ganadores del concurso escolar infantil. Las creaciones de los pequeños Marta, Álvaro y Aisha estarán presentes en la calle Betis, José María de Pereda, Francisco Carrera Iglesias Paquili y la Plaza Miguel de Unamuno.

Con este ambicioso despliegue, Sevilla se prepara para vivir una Navidad más brillante, inclusiva y espectacular, reforzando su atractivo turístico y cultural y prolongando la magia festiva durante más días que nunca.