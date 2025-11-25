Todo lo que hay en Sevilla esta Navidad

El camino que lleva a Sevilla este año está lleno de luz y Navidad. Del 29 de noviembre al 6 enero la ciudad se llenará de luz. Serán nueve millones de bombillas LED en 304 calles, once más que el año pasado y que esta vez añade nuevas zonas como la barriada El Gordillo o la calle Luis de Morales. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presentó la programación de estas fiestas que comenzarán con el gran espectáculo el día del encendido de las luces el 29 de noviembre a partir de las 17:30, que contará con la Banda Municipal de Música, coros navideños y la actuación de Pastora Soler. Los encargados de encender los nueve millones de luces serán niños, algunos de la Fundación Alalá.

Vuelven espectáculos de años anteriores como Navigalia o el de luces, vídeos y música de la Plaza de San Francisco, esta vez con el nombre de Acordes y dedicado a los 150 años de la ópera Carmen, los 100 años de la marcha Estrella Sublime y los 50 años del grupo Triana. Precismente la música va a estar muy presente en el Real Alcázar, que acogerá 8 conciertos, tres de ellos líricos, en el Salón de Embajadores, así como otros espacios culturales como la Real Fábrica de Artillería, el Espacio Turina o el Teatro Alameda, y calles, plazas y centros cívicos de todos los distritos.

Zambombas, talleres navideños, conciertos de villancicos y belenes por toda la ciudad como el que instalará la Asociación de Belenistas en el Ayuntamiento o el gran Belén Mudéjar que acogerá el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

La Avenida de la Navidad y el Nacimiento gigante de San Telmo

La Avenida de la Constitución se ha transformado poco a poco en un paseo lleno de árboles, aunque sean de luces o cómo indicó el alcalde "adornos de suelo en tres dimensiones". Son 32 árboles luminosos de grandes dimensiones a ambos márgenes de la calle de 7,60 metros de altura que irán acompañados de 17 bolas de navidad con motivos transversales aéreos y de otros 42 motivos sobre las farolas.

A esto se suma el Nacimiento gigante de San Telmo. El mayor iluminado de España, con una medida de 9,8 metros de altura máxima (San José) y 5,10 metros para el buey (en la figura más ancha).

Las calles que se iluminarán por primera vez son los Jardines del Cristina, Enramadilla, Luis de Morales (en 2011 se colocó algo de alumbrado de Navidad en Luis de Morales. Pero nunca se ha vuelto a colocar hasta ahora. 14 años después, se vuelve a iluminar esta calle); Avenida San Francisco Javier, Plaza San Marcos , Plaza San Lorenzo, Avenida de la Paz, calle Maestro Arrieta, calle Torcuato Luca de Tena (frente a hospital infantil); además cortinas en fachadas Plaza San Francisco y fachada edificio Laredo.

En estas luces se ha invertido cerca de dos millones de euros (368.143,45 euros más que en 2024 -un 18,5% más-), que harán posible que Sevilla cuente con la mayor iluminación de su historia.

Un alumbrado que se inaugurará el próximo 29 de noviembre con un espectáculo en la Avenida de la Constitución desde las 17:30 en el que actuará la Banda Musical, coros navideños y Pastora Soler. Los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de encender este año las luces de Navidad.

El horario del encendido será desde las 18:30 a las 00:00 horas y los días especiales como el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, se ampliará una hora más; hasta las 01:00.

Estrenos en las luces

Se han fabricado motivos de nueva creación para las calles Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador y Asunción. Aunque son parecidos a los existentes en otras ciudades como, por ejemplo, Málaga.

También irán nuevos diseños instalados en los Puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios. En este caso, el Puente de San Telmo se iluminará a la mitad por las obras de instalación de toldos que requiere un refuerzo y obras de mejora de infraestructura del puente por lo que es necesario que se inicien ya para poder tener sombra en torno al mes de abril.

Algunos de los diseños nuevos son tipo cortinas de luz en fachadas, sábanas de luz en calles, bolas 3D, y nuevos motivos en las tradicionales luces. Además incorporamos los diseños realizados por Marta, Álvaro y Aisha, los niños ganadores del concurso escolar que han servido como base para crear nuevas piezas de iluminación, que irán en la calle Betis, José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias ‘Paquili’, y en la Plaza Miguel de Unamuno.

La verde Navidad

Junto a la iluminación, la ciudad se embellecerá durante la Navidad gracias a las cerca de 80.000 plantas ornamentales que va a colocar Parques y Jardines. En 80 ubicaciones entre glorietas, fuentes y bulevares. Además, habrá 14 estructuras florales.

A lo que hay que sumarle el tradicional Belén del que todos los años se instala en el arquillo del Ayuntamiento, que este año correrá a cargo de la Asociación de Belenistas de Sevilla.

El espectáculo de la Plaza de San Francisco

La Plaza de San Francisco acogerá “Acordes de Sevilla”; un espectáculo de luces, vídeo y sonido que se proyectará en la fachada del Ayuntamiento. Estará inspirado en los 150 años de la ópera Carmen de Bizet, el centenario de la marcha ‘Estrella Sublime’, de Manuel López Farfán y el 50 aniversario grupo Triana.Tendrá una duración de unos 14 minutos aproximadamente y se proyectará cada 30 minutos. El estreno será el sábado 29 a las 21:30 y el resto de días tendrá un horario de 18:30 a 23:00 horas (excepto 24 y 31 de diciembre y 5 de enero que se alargará hasta las 0:30 horas).

Misión regalo en Navigalia

Este año con “Misión regalo” va a gustar especialmente a los sevillanos, porque recrea un bonito cuento de Navidad en el que Sevilla es la protagonista. Navigalia comenzará el 18 de diciembre y se podrá disfrutar todos los días hasta el 4 de enero, excepto el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Habrá un total de 70 sesiones, cinco cada día a las 18:45 h, 19:40 h, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Una novedad importante de este año es que aumenta considerablemente la duración del espectáculo, pasando de 12 a 18 minutos, y el aforo de cada pase será de 1.900 personas, todas sentadas, pudiendo disfrutar del espectáculo más de 130.000 personas en toda la Navidad. El precio de las entradas será de 2 euros, que podrán ser adquiridas a través del portal de Navigalia.

Música

La música será otra de los grandes protagonistas esta Navidad con espectáculos de primer nivel en el Real Alcázar, FIBES, Artillería y Espacio Turina, a los que habría que sumarle las numerosas actuaciones que se producirán en los distritos, incluidas las zambombas que acogerán los centros cívicos.

El Real Alcázar se va a convertir en uno de los centros musicales de esta Navidad con 10 conciertos. Escuchar música lírica es una oportunidad única que se va a vivir este año en el Real Alcázar. Por primera vez, el Salón de Embajadores se abre para recibir un ciclo de música lírica que seguro va a cautivar al público asistente.

Este ciclo lo abrirá el 4 de diciembre Ainhoa Arteta, a la que seguirá el 11 de diciembre el tenor Ismael Jordi y lo cerrará el 18 de diciembre el barítono Juan Jesús Rodríguez.

Un segundo ciclo será que se va a desarrollar en el Salón de los Tapices, a las 18:30 horas, a partir del 13 de diciembre. Las entradas son gratuitas previa petición web.

La Real Fábrica de Artillería también acogerá exposiciones, conciertos, teatro o eventos culturales de todo tipo. Esta Navidad ofrecerá tres conciertos.

Por otro lado, el el Espacio Turina, que va a ofrecer música de cámara, zarzuela o el Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Más de 150 actividades en los once distritos

La Navidad va a estar muy presente y todos y cada uno de los distritos, con más de 150 actividades pensadas para disfrutar en familia durante estas fiestas y, muchas de ellas, dedicadas a los más pequeños de la casa.

En Sevilla la Navidad llega por el Este y lo hace dos días antes, en un día muy especial en el que se estrenará un villancico que ha compuesto para la ocasión Enrique Casellas titulado La Estrella del Este y que interpretarán los niños y niñas del distrito.

Con este acto se dará el pistoletazo de salida a la programación “La Navidad llega por el Este” que llenará de actividades el distrito más numeroso de Sevilla.

Por supuesto, en estas fechas se reforzarán los correspondientes servicios públicos como Lipasam y Tussam. Además, de un amplio dispositivo de seguridad y tráfico del que se informará más adelante. En definitiva, queremos que Sevilla vuelva a ser referente en Navidad y que tanto los sevillanos como aquellos que nos visiten disfruten de estas fechas mágicas en nuestra ciudad.