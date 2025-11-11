Sevilla recupera los motivos religiosos para el alumbrado navideño

La Navidad es una festividad que conmemora el nacimiento de Jesucristo y, por ello, el Ayuntamiento de Sevilla ha recuperado los motivos religiosos para adornar las calles. Sevilla estrenará nuevas luces de Navidad en los próximos días y unas de las novedades es que se ha redoblado la apuesta por la celebración religiosa. Así se podrá ver en calles como Hernando Colón, Reyes Católicos o San Pablo, ejes principales y muy transitados, en los que se podrá ver una escena del Portal de Belén.

Hacía mucho tiempo que no había una referencia clara como esta al Nacimiento de Jesús, ya que en los últimos años la luces habían dejado atrás las imágenes más tradicionales en favor de formas geométricas y laicistas que podrían servir para iluminar las calles en cualquier celebración, más allá de la Navidad. Además de la escena del Nacimiento, habrá otros motivos de estreno en las calles de Sevilla, como las grandes alas que se instalarán en la Plaza de San Francisco, o los ángeles de la Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Menéndez Pelayo, Recaredo y María Auxiliadora.

Las nuevas luces navideñas que estrenará Sevilla. / Antonio Pizarro

Otro de los puntos centrales será la Avenida de Roma, ante el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Como ya informó este periódico, la apuesta municipal para este singular espacio es un nacimiento con las figuras a gran tamaño de el Niño Jesús, la Virgen, San José, el buey y la mula, todo iluminado en dorado.

El encendido del alumbrado navideño de Sevilla será este año el próximo viernes 28 de noviembre. La inversión del Ayuntamiento roza los dos millones para iluminar 304 calles repartidas por los once distritos.