El gran Belén de Sevilla

Qué´sincera alegría nos hemos llevado al conocer que el Ayuntamiento de Sevilla colocará un misterio de la Natividad del Señor en la Avenida de Roma, con la fachada del Palacio de San Telmo de fondo, donde habita el Baltasar del Ateneo. El Niño Jesús, la Virgen, San José, el buey y la mula a gran tamaño con toda sus luces doradas para que el personal tenga claro cuál es el sentido de las pascuas y, de paso, alivie un poco el entorno de la Plaza Nueva, que falta hace que se descongestione esos días donde se cuenta con la atractiva oferta de la Fundación Cajasol, la PuliNavidad (Antonio). Estamos hartos de luces navideñas laicistas, que ignoran el motivo de la celebración, que se basan solo en la luz por la luz para fomentar la participación a secas. ¿Por qué el Ayuntamiento no organiza el encendido de las luces de Navidad en la Avenida de Roma y no en la Plaza Nueva? No hace ninguna falta un pinchadiscos en el Arquillo. El alcalde de Sevilla bien podría invitar al arzobispo Saiz para la bendición de este precioso Belén y hacer las cosas como Dios manda y la Iglesia enseña. Que don José Ángel Saiz avale el precioso Nacimiento que el Ayuntamiento colocará a tamaño XXL, tan grande y tan hermoso como los cuellos de camisa de cierto político de Ciudadanos que tuvo despacho en el palacio de los Montpensier. Ay, el poder que perdimos. La Navidad es la Navidad dígalo Agamenón o su porquero. Ya era hora de dejar las decoraciones insulsas, asépticas, anodinas y hasta catetas. Prescinda el alcalde del pinchadiscos de otros años que solo genera bullas indeseadas, salvo que quiera hacer un ensayo para Semana Santa. Que ponga al pinchadiscos en Nochevieja, con ocasión de las doce campanas, o para el Heraldo de la cabalgata del Ateneo que finalmente sí podrá pasar por la calle Méndez Núñez. La cabalgata, en cambio, no podrá transitar por Pagés del Corro, en obras, pero sí por la calle Esperanza de Triana, que para eso es el año de la Morena de la calle Pureza. No hay una obra con efectos más positivos. ¡Bendita divina providencia!

Falta hace que la gente no se acumule en las mismas esquinas del entorno de la Plaza Nueva. La Navidad se puso de moda en los años de Zoido, el alcalde que trajo las bullas de diciembre a falta de recursos por los recortes de Montoro. ¿Montoro, quién es Montoro? Uno que fue cabeza de lista por Sevilla y le encantaba comer en La Raza, la de antes, no el negocio de ahora que tiene cachivaches en la puerta, en plena entrada del Parque, el que conduce a la Plaza de España donde dicen que el próximo verano actuará Aitana, Il Divo y la Pantoja en el Icónica Sevilla Fest. ¡Ojú, qué de gente famosa! ¡Qué tronío, chiquillo! De momento, en iremos de la PuliNavidad al Belén de José Luis, que le ha montado el Belén a Juanma, Baltasar, en las puertas de su casa. Ni Ayuso fue capaz de ir tan lejos cuando cenó allí mismo en la entrega de los premios de Mario Niebla del Toro. Sevillanos, las cartas de los Reyes se entregan en San Telmo. Con el gran Belén del Ayuntamiento de testigo. Seguiremos informando de la Navidad en Sevilla.