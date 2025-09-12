El ‘mapping’ navideño se inaugurará el 18 de diciembre

Coincidiendo con la vuelta de los niños al colegio y los termómetros de la ciudad rozando los 40 grados, la gran aportación del gobierno de José Luis Sanz a la Navidad ya tiene fecha: el estreno del mapping navideño será el 18 de diciembre. Si uno de los legados más importantes de la etapa de Juan Ignacio Zoido fue el mapping en la plaza de San Francisco, todo apunta a que la que fuera la principal novedad en las fiestas de 2023 acabe convertida en una de las herencias más destacadas del actual mandato.

En un contrato del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) al que tuvo acceso este periódico, se detalla que los espectáculos que forman parte de la programación de la Navidad que tendrán lugar en el muelle de la Sal serán los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero. El director de Infraestructuras y Equipamientos Culturales, Miguel Macías Rodríguez, apunta en el documento que se esperan una media de más de 2.000 espectadores por sesión, estableciéndose unas seis sesiones diarias.

“La primera edición de Navigalia marcó un antes y un después en el panorama cultural de Sevilla, consolidándose como un evento de referencia tanto a nivel local como internacional. Con una asistencia total de 250.000 espectadores, Navigalia no solo capturó la atención del público, sino que también generó un impacto significativo en términos de retorno y eficacia para las marcas y el Ayuntamiento de Sevilla”, sostiene Macías antes de añadir que “en la segunda edición dicha tendencia no solo se consolidó, sino que se aumentó el número de público y de impacto. El espectáculo audiovisual, que combinaba proyecciones en el río Guadalquivir, ha demostrado ser una plataforma clave para la promoción de la ciudad, con un valor de equivalencia publicitaria notable”.

El encendido del alumbrado de las calles de la ciudad será el 28 de noviembre

Hace dos meses que Diario de Sevilla dio a conocer otra fecha esperada en el calendario navideño. El encendido del alumbrado será el 28 de noviembre, contando con una inversión que rozará los dos millones de euros. En el documento se especifica que el horario de funcionamiento del servicio del alumbrado ornamental será controlado por relojes programadores y, en los días especiales del 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, estará encendido de 18:30 a 01:00 horas. El resto de días, desde la fecha de inauguración (prevista para el último viernes de noviembre) al 6 de enero de 2026 será de 18:30 a 00:00 horas.

El horario de funcionamiento del vídeomapping (que repetirá en la fachada de la Casa Consistorial que mira a la plaza de San Francisco) en Nochebuena y Nochevieja será de 18:30 a 00:30 horas, y el resto de días de 18:30 a 23:00 horas. El adjudicatario tiene la obligación de instalar motivos de nueva creación en la avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, plaza del Salvador, Asunción, la avenida de Roma y los puentes de Isabel II, San Telmo y los Remedios.