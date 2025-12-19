Estas son las horas a las que puede llover en Sevilla este viernes

La formación de un centro de bajas presiones asociado a un embolsamiento de aire frío en altura será la responsable de la vuelta de las lluvias y el mal tiempo a Sevilla.

Esta borrasca fría afectará a buena parte de España, a las puertas de la llegada del invierno, y comenzará a dejar sus primeros efectos en la capital hispalense este viernes 15 de diciembre.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de precipitaciones será ya apreciable desde primeras horas del día. Entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía existe un riesgo moderado de lluvia, que aumentará de forma notable a partir del mediodía. De hecho, desde las 12:00 y hasta las 24:00 horas, la probabilidad de precipitaciones se eleva hasta el 90 %.

Riesgo de lluvias por horas en Sevilla este viernes / AEMET

Por franjas horarias, el mayor riesgo de lluvia se concentrará entre las 17:00 y las 23:00 horas. En concreto, se esperan acumulados aproximados de 0,1 milímetros a las 17:00 horas, que aumentarán a 1 milímetro a las 18:00, alcanzando su punto máximo en torno a las 19:00 horas, con unos 2 milímetros.

Posteriormente, la intensidad irá disminuyendo progresivamente, con 1 milímetro previsto a las 20:00 y 21:00 horas, y apenas 0,1 milímetros en torno a las 23:00. En conjunto, se prevén lloviznas de carácter leve, con el episodio más intenso en torno a las siete de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, la jornada del viernes estará marcada por valores suaves para la época, con una mínima de 7ºC y una máxima que alcanzará los 18ºC.

Previsión del tiempo en Sevilla para el tercer fin de semana de diciembre / AEMET

De cara al fin de semana, la inestabilidad continuará, aunque con distinta intensidad. El sábado se presenta con un 50% de probabilidad de lluvias a lo largo de toda la jornada, mientras que el domingo se perfila como el día más lluvioso. Según AEMET, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 100% a partir de las 12:00 del mediodía. Las temperaturas también experimentarán un ligero descenso, con valores previstos de 7 grados de mínima y 17 de máxima el sábado, y de 6 y 14 grados, respectivamente, el domingo.