Un tren de borrascas traerá lluvias y más frío de lo habitual a Andalucía desde este fin de semana y hasta el propio día de Navidad

A las puertas del invierno astronómico y de las navidades, Andalucía encara un nuevo episodio de inestabilidad marcado por la "llegada sucesiva de depresiones en altura que se irán descolgando paulatinamente", según avanza Aemet. Por el momento, este jueves 18 la nubosidad irá en aumento de oeste a este durante la tarde debido a la entrada de un frente atlántico. Las temperaturas máximas ascenderán hasta los 20ºC en Almería, 19ºC en Málaga o 17ºC en Sevilla y se prevén vientos flojos variables.

Ya de cara al viernes 19, se esperan cielos nubosos con nubes medias y altas, con chubascos en el tercio occidental durante la segunda mitad del día, con probabilidad de ser fuertes en el litoral de Huelva. Las precipitaciones se irán extendiendo al tercio oriental a lo largo de la jornada y podrán ir acompañadas de tormentas ocasionales.

La llegada del frente vendrá acompañada de un descenso de las temperaturas máximas, con 15ºC en Córdoba, 16ºC en Huelva o 17ºC en Cádiz. En contraste, las mínimas ascienden hasta los 8ºC en Sevilla u 11ºC en Málaga. De nuevo soplarán vientos flojos variables, con predominio de componente sur y este.

Sábado 20: los termómetros se recuperan

El sábado 20, un nuevo frente traerá cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día. No obstante, serán menos probables en el extremo oriental y tenderá a la apertura de claro en la mitad occidental por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas ascenderán en el tercio oriental, mientras las máximas descenderán en la mitad occidental. Se esperan vientos flojos variables, con poniente moderado en los litorales, ocasionalmente fuerte a últimas horas.

Domingo 21: más frío y más lluvias

La semana culminará con la llegada de bajas presiones acompañada de una masa de aire polar. Así, el domingo 21 será un día marcado por los cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones moderadas que surcarán el territorio de oeste a este. Los chubascos serán persistentes en la Bética, el Estrecho y Alborán, con probabilidad de ser fuertes y ocasionalmente con tormenta. Además, la cota de nieve se situará en el entorno de los 1.400 metros.

Esta será también la jornada más fría de la semana, con mínimas de 2ºC en Granada o 3ºC en Córdoba y máximas de 11ºC en Jaén o solo 15ºC en Málaga y Sevilla. El viento será flojo a moderado de poniente, con intervalos fuertes en el litoral.

¿Qué tiempo hará estas navidades en Andalucía?

Aunque con elevada incertidumbre, los pronósticos avanzan que el episodio de lluvias se prolongará al menos hasta el día de Nochebuena. Ahora bien, para el miércoles 24 se espera el paso de un frente atlántico poco activo, con precipitaciones débiles, con tendencia a remitir por la tarde. La tendencia se mantendría el propio día de Navidad, jueves 25, con chubascos residuales a primera hora, tal y como ha avanzado esta semana el delegado de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino.

En cuanto a las temperaturas, se esperan ascensos durante el lunes 22 y martes 23, para volver a descender de cara al miércoles 24. En este aspecto, será una semana con temperaturas por debajo de lo normal para la época del año.

Un otoño más cálido y seco de lo normal

El pasado otoño ha sido el tercero más cálido de la serie histórica en Andalucía, con una temperatura media de 18,7ºC, lo que supone una anomalía positiva de +1,4ºC respecto al periodo de referencia que arranca en 1961. Aemet ha registrado hasta 37 días consecutivos con temperaturas por encima de la media, en especial durante el mes de octubre.

Respecto a las preciones, la estación ha sido ligeramente más seca en Andalucía, con una media de 156 litros por metro cuadrado, un 14,5% menos de lo habitual. Las lluvias se han concentrado en pocos frentes, lo que ha generado contrastes entre provincias: Sevilla ha sido una de las más húmedas, lejos de los déficits de precipitación en Málaga y Almería.