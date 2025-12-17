Nochebuena y Navidad sin abrigo extra y con posibles chubascos matinales en Sevilla

Sevilla afrontará Nochebuena y el día de Navidad con tiempo mayormente estable y temperaturas propias de la época, sin episodios de frío destacado y con una probabilidad limitada de lluvia, según la previsión meteorológica actual adelantada este miércoles por el delegado Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino.

Para el martes 24 de diciembre, se espera el paso de un frente atlántico poco activo, que podría dejar algunas precipitaciones débiles durante la mañana o a primeras horas del mediodía, especialmente en el extremo occidental de Andalucía. Del Pino ha indicado que, en la provincia de Sevilla, de producirse, serían lluvias escasas y pasajeras, con una clara tendencia a remitir conforme avance el día. La tarde y la noche, claves para las celebraciones familiares, se presentan sin lluvia.

El miércoles 25, día de Navidad, la situación será aún más tranquila. No se descartan chubascos residuales muy débiles a primera hora, asociados a la entrada de aire más frío tras el frente, pero la probabilidad de precipitaciones será baja y concentrada, en todo caso, en la mañana.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan valores extremos. En Sevilla, las máximas se situarán en torno a los 16 y 18 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 y 8, cifras incluso ligeramente superiores a la media climática para estas fechas. El inicio de la Navidad será, por tanto, suave desde el punto de vista térmico, con ambiente plenamente invernal pero sin frío acusado.

Un otoño muy cálido

Este escenario navideño llega tras un otoño que ha vuelto a confirmar la tendencia al alza de las temperaturas en Andalucía. El trimestre otoñal ha sido el tercero más cálido desde 1961, con una temperatura media regional de 18,7 grados, lo que supone una anomalía positiva de +1,4 ºC respecto al periodo de referencia.

Desde 2013, todos los otoños en Andalucía han sido más cálidos de lo normal, una sucesión de registros que evidencia un cambio sostenido del clima. La tendencia indica que la temperatura media del otoño aumenta unos 0,2 grados por década, un incremento relevante si se tiene en cuenta que se trata de datos promediados de toda la comunidad y no solo de las capitales.

El calor fue especialmente persistente. Los registros de la Aemetr apuntan que se registraron 37 días consecutivos con temperaturas por encima de la media, incluyendo todo el mes de octubre, lo que estuvo a punto de convertir este otoño en récord absoluto. Sólo la llegada de frentes y borrascas en la recta final evitó que alcanzara esa marca.

En cuanto a las precipitaciones, el otoño ha sido normal a ligeramente seco en Andalucía, con una media de 156 litros por metro cuadrado, un 14,5% por debajo de lo habitual. No obstante, Sevilla ha sido una de las provincias más favorecidas por la lluvia, situándose incluso en valores cercanos a lo húmedo, muy lejos de los déficits registrados en zonas como Almería o Málaga. "En Sevilla ha llovido casi cinco veces más que en Almería", ha enfatizado Del Pino. "Las lluvias han estado muy concentradas en pocos episodios, lo que genera contrastes muy marcados entre provincias", ha sentenciado.