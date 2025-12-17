Los eventos navideños que requieren presencia policial en Sevilla crecen un 25% desde 2020

Los eventos navideños que requieren presencia policial en Sevilla crecieron un 25% en los últimos cinco años. Así consta en un informe del jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, elaborado precisamente para justificar la necesidad de un plan especial de Navidad de la Policía Local. En dicho documento, se constata que la ciudad acogió 571 eventos en 2020 (293 en diciembre y 278 en enero), mientras que en 2024 la cifra ascendió a 713 (435 en diciembre y 278 en enero).

Entre ambos años, sólo hubo una ligera bajada en 2021, con 371 eventos en diciembre y 189 en enero. En 2022 ya fueron 638 (383 en diciembre y 255 en enero), mientras que en 2023 crecieron hasta los 672 (389 en diciembre y 283 en enero). De ahí se pasó a los 713 de 2024, lo que supuso un incremento del 6% entre un año y otro.

"Este volumen de actividades extraordinarias, junto con la atención a la seguridad en el entorno de centros comerciales y zona centro, justifica la inclusión de trabajos de especial intensidad y la necesidad de un dispositivo especial de tráfico y seguridad pública y de los propios agentes", apunta el jefe de la Policía Local en su informe, que basa en los datos aportados por el Cecop.

Este informe se incluye en la propuesta de plan de Navidad hecha por el alcalde, José Luis Sanz, que fue rechazada por los sindicatos de la Policía Local en una primera ocasión y que finalmente se llevará a cabo, si la aprueba el Pleno, con ligeras modificaciones en cuanto a los turnos de trabajo y con una duración mucho más corta que la que se planteó en un principio. Será a partir del 19 de diciembre y hasta el 6 de enero. Para ello es imprescindible con el voto a favor, o al menos la abstención, de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla.

De salir adelante la propuesta, los agentes cobrarán las mismas cantidades extraordinarias que en el plan del año pasado, que requirió de un dispositivo especialmente abultado por la procesión Magna y los traslados que se desarrollaron en el puente de diciembre. Todos los servicios que se realicen en fines de semana o festivos generarán un día de descanso y serán retribuidos en concepto de productividad.

Los importes para el trabajo en la calle son los siguientes: 400 euros para los peones auxiliares de Policía, 479 para cada policía, 495 para los oficiales, 521 para los subinspectores, 537 para los inspectores, 563 para los intendentes, 579 para los intendentes principales y 595 para el jefe de la Policía Local. Para el personal que no esté en la vía pública las cifras son: 378 euros para los peones auxiliares, 457 para los policías, 473 para los oficiales, 499 para los subinspectores, 515 para los inspectores, 541 para los intendentes, 557 para los intendentes principales y 573 para el jefe del cuerpo.

En días laborables los servicios realizados se pagarán con productividades en importes que van desde los 192 a los 227 euros para el personal que trabaja en la calle y de los 170 a los 205 euros para los que no salen. Los servicios que se desarrollen desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana verán incrementadas las cantidades en 87,13 euros por el concepto de intensidad.

La madrugada del 25 de diciembre y el 1 de enero (se cuenta desde las 22:30) se pagan con el doble de estas cantidades, como también ocurriera el año pasado. Es decir, un agente que trabaje la noche de Navidad o la Nochevieja puede percibir unos mil euros por trabajar en dicha jornada. Los agentes que trabajen en Navidad percibirán una media de unos 4.000 euros extra. Eso sí, para ello el plan tiene que contar con la aprobación del Pleno, pues de lo contrario tendrán que regirse por el calendario vigente, que es del año 2004. Esto implica unas cantidades menores, de en torno a 2.800 de media.

Sin jefes en el turno de tarde

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla denunció que en el turno de tarde de ayer no había nadie de las escalas ejecutiva y técnica, a pesar de que la ciudad se encuentra con el plan de emergencias nivel 1 activado. “Mantenemos desde hace unas semanas, y lo hemos denunciado en los juzgados, que el decreto del plan de emergencia es una pantomima creada, sólo y exclusivamente, para el encendido de las luces y para el regodeo de José Luis Sanz”, criticó el sindicato mayoritario en un comunicado. Durante la tarde de ayer sólo hubo agentes de la escala básica, es decir, oficiales y policías, para gestionar las incidencias en la capital andaluzas. En los últimos fines de semana han continuado las grandes carencias de plantilla, a pesar de la medida impuesta por el alcalde para tratar de sacar más agentes.