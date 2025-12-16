El Plan de Navidad de la Policía Local en Sevilla sigue sin el apoyo de Vox

Vox mantiene su "no" al Plan de Navidad de la Policía Local en Sevilla. La formación de derechas no ha cambiado de postura. Muy al contrario, no encuentra razones para dar su apoyo a la propuesta de José Luis Sanz con la que quiere dotar de la máxima seguridad posible las próximas fiestas. Nada, por ahora, altera el posicionamiento del partido que se ha convertido en el principal aliado del PP en las políticas municipales.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este martes que "no tenemos elementos de juicio para que demos un voto contrario al no". Con tales palabras, ha afirmado que su partido no respaldará el Plan de Navidad de la Policía Local. Aseveración que entra en contradicción con lo expresado el pasado lunes por el alcalde, quien adelantaba un futurible respaldo de la formación de derechas a dicha iniciativa. El motivo, "se trata de un plan que condena a unas arcas públicas que no se lo pueden permitir".

En este punto, Peláez ha recordado que la propuesta de Sanz contempla detraer 4,6 millones de euros para el Plan de Navidad, de los 17 reservados para productividades de la Policía Local en 2026. "Todo ello sin que, por ahora, se hayan aprobado los Presupuestos del próximo año". Y tampoco contaría con el informe de Intervención, extremo en el que coincide con el PSOE.

"No es viable para las arcas"

Ante tal situación, Vox propone que la seguridad en las próximas fiestas se solvente a través del plan establecido para la Policía Local en 2004, "que sí es viable para las arcas".

Respecto a las declaraciones del alcalde en las que insta a los partidos a tener "responsabilidad política" en este asunto -al no ser "un capricho" del regidor, sino una cuestión que afecta a la seguridad ciudadana- Peláez ha respondido que aunque este asunto, el de la seguridad, es importante, "también lo son las arcas municipales".

Vox, eso sí, votará a favor de que en el Pleno de este jueves el Plan de Navidad entre por vía de urgencia en el orden del día y pueda ser debatido.