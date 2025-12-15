El alcalde de Sevilla espera sacar adelante el Plan de Navidad de la Policía Local con el apoyo de Vox

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confía en que el Plan de Navidad de la Policía Local salga adelante en el Pleno del próximo jueves con el apoyo del grupo municipal de Vox. El regidor hispalense se ha referido a tal posibilidad este lunes, en rueda de prensa, en la que ha insistido en que la necesidad de contar con más agentes para las próximas fiestas no obecede a "una promesa electoral", sino a un asunto de seguridad.

Sanz ha aprovechado su intervención para culpar al PSOE de obstaculizar que este asunto se trate en la próxima sesión ordinaria. Según el alcalde, en la comisión de Hacienda de este lunes los socialistas se han opuesto a que dicha propuesta se lleve como punto urgente al Pleno del jueves. Vox se ha abstenido en la votación, postura que no ha sido suficiente para incluir el Plan de Navidad en el orden del día, pues requiere del apoyo mayoritario de todas las formaciones políticas.

La abstención de Vox es considerada por el alcalde como un posible apoyo a la propuesta si finalmente se debate el jueves. Para ello, se requiere de una nueva votación al comienzo del Pleno, en la que se decidirá si finalmente se incluye como punto urgente en el día. "El PSOE vota en contra del Plan de Navidad, por lo que, en principio, no va a Pleno. Al inicio de la sesión, lo plantearemos de nuevo como urgente", ha referido Sanz.

"No es un capricho del alcalde", ha reiterado el primer edil, quien ha incidido en que "lo que pretende el gobierno local es que haya más policías en la calle esta Navidad y lo que hace el PSOE es obstaculizarlo". "Hago un llamamiento a la responsabilidad política", ha pedido Sanz a los grupos municipales.

"Ese plan es la única forma de evitar las bajas de los agentes que se han producido este fin de semana y que han afectado a varios actos previstos", ha advertido el alcalde.

Los detalles del plan

El Plan de Navidad entrará en vigor, si se aprueba en Pleno, el próximo viernes 19 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero, con un valor inferior a los 5,6 millones de euros previstos en un primer momento, debido al retraso en su aplicación.

La asamblea de trabajadores de la Policía Local aprobó el pasado martes la propuesta, debido al apoyo del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), central mayoritaria del cuerpo en Sevilla.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Sppme, Luis Val, defendía la decisión para "aliviar la presión de la ciudadanía", aunque aseguraba que "no se renuncia a las promesas del alcalde". Consideraba "que no había motivos para decretar un plan de emergencias".

Por otro lado, CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra, mientras que UGT se abstuvo. En una nota remitida por el sindicato, el delegado de CSIF, Santiago Raposo, señalaba que el Ayuntamiento "no ha dado nada sobre las reivindicaciones". "Nosotros no pedíamos dinero; esto iba a de mejoras en sedes, tener un reglamento, mejores medios, o una VPT y una RPT acorde con la realidad, entre otros puntos", explicó Raposo.