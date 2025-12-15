El CIS andaluz confirma los peores temores de Moreno, a punto de perder la mayoría absoluta y con Vox disparado hacia arriba

La última encuesta del Barómetro Andaluz del Centra, conocido como el CIS andaluz, confirma los peores temores del PP andaluz, si bien hay que tener en cuenta que se ha realizado en la segunda quincena de noviembre, cuando los escándalos de acoso sexual que están afectando sobre todo el PSOE no habían saltado con la virulencia que ahora se están conociendo. Pero los datos que recoge este estudio demoscópico son relevantes. En primer lugar porque el PP está en el límite de perder la mayoría absoluta, obteniendo entre 53 y 55 escaños (hay 109 diputados en el Parlamento andaluz) y una bajada del 2,9% respecto a las elecciones de junio de 2022. Y también porque Vox sigue disparado hacia arriba.

Según este sondeo, que realiza el Centro de Estudios Andaluces que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta, los de Abascal podrían lograr hasta ocho diputados más en las próximas elecciones autonómicas, pasando de los 14 diputados actuales a una horquilla de entre 19 y 22 diputados, lo que supone un crecimiento del 4%, una cifra muy elevada en estas encuestas.

La otra cara de la moneda es el hundimiento del PSOE. Desde que llegó María Jesús Montero, los socialistas no han sido capaces de remontar en las encuestas el resultado que dejó Juan Espadas en las urnas, y que fue el peor de la historia de los socialistas, con 30 diputados en la Cámara andaluza. Según el Barómetro Andaluz, los socialistas siguen bajando perdiendo hasta un 2,7% de los votos con respecto a las elecciones y obteniendo entre 25 y 28 diputados.

Evolución

Hay que tener en cuenta que el valor de estos sondeos está también en conocer la evolución de los votantes andaluces a lo largo de los años. Y hace justo un año, el Centra daba a Juanma Moreno una holgada mayoría absoluta con hasta 59 escaños y un 43,5% de los votos. Desde ese momento, ha ido perdiendo votos en una caída leve peso sostenida y que se resume en 3,3 puntos porcentuales. La crisis de los cribados del cáncer de mama pasa así factura al Gobierno andaluz. El propio presidente decía el viernes en la presentación de su libro en Barcelona que había tenido un coste electoral de hasta 6 puntos, una pérdida de confianza que ya estaban recuperando. A esto se suma también el caso Mascarillas en Almería que se ha llevado por delante la dimisión del presidente de la Diputación Provincial y de su vicepresidente.

A los socialistas les sigue afectando el caso Koldo, Ábalos y Cerdán, pero no está reflejado el impacto de las detenciones de las última semana con las nuevas ramificaciones del caso Leire Díez y del ex presidente de la SEPI.

La izquierda

En los partidos a la izquierda sólo crece Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez que lidera el diputado José Ignacio García y que ahora sólo tiene dos escaños en la Cámara Andaluza. El Barómetro le da un crecimiento de hasta un 1,5% de los apoyos, que podría traducirse en un diputado más.

El caso de Sumar, Por Andalucía y Podemos se mantiene casi igual con una leve bajada del 0,2%. Hay que tener en cuenta que los apoyos electorales a estos tres partidos están sumados, y no está claro que concurran juntos a las urnas. Es más, Podemos ya ha dicho en varias ocasiones que se presentará en solitario. También hay que tener en cuenta que no está suficientemente recogida la llegada de Antonio Maíllo como candidato a la Junta, un hombre que tiene un buen cartel electoral.