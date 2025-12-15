Navigalia, el espectáculo navideño sobre el río, estrenará la edición de 2025 el próximo jueves 18 de diciembre. De las 130.000 entradas previstas para estas fiestas, ya se han vendido 52.000, el 40%, según los datos proporcionados este lunes por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El primer edil se ha desplazado hasta el Muelle de la Sal para dar a conocer las principales novedades de dicho espectáculo, que se ha convertido en "la estrella" de la programación navideña en la capital andaluza.

En esta ocasión, habrá hasta 25 fuentes de agua, con 20 metros de altura; 11 proyectores de vídeos; 22 láseres; y 15 lanzallamas. Durará más que en ediciones anteriores, 23 minutos.

Los protagonistas del espectáculo serán los beduinos de la Cabalgata de Reyes Magos, que le otorgan el título a esta edición: Navigalia Misión Regalo. La inversión ha sido de 1.250.415 euros. La presentación ha contado también con la presencia de Juan Antonio Aranda, director de Eventos Institucionales de Acciona, productora de Navigalia; y de la concejal de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

Navigalia podrá disfrutarse en tres periodos: del 18 al 23 de diciembre, del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, con cinco pases diarios (18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25).

El precio de la entrada es de dos euros, coste simbólico para garantizar que no se quedan vacías. Pueden adquirirse desde el pasado viernes en la web navigalia2025.com o en la taquilla del Teatro Lope de Vega.