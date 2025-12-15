Una noche de carácter para el Betis en Vallecas

Antony bromea con el Chimy Ávila y Deossa en un momento de un entrenamiento reciente en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El Betis tiene esta noche una cita siempre complicada en un feudo como Vallecas. Los verdiblancos, tras conseguir un triunfo con buena imagen en Zagreb después de la goleada encajada en La Cartuja ante el Barcelona, buscan siempre subir el nivel permanente y deberán hacerlo en la capital de España en busca de un triunfo con el que seguir asentado en plaza europea y evitar que el Espanyol ponga ya tierra de por medio en ese quinto puesto que ocupa actualmente.

Además, el choque ante el Rayo será una prueba más para comprobar ese grado de madurez competitiva que viene demostrando el actual plantel para sobreponerse a las bajas, pues son varias y considerables las que tiene para esta cita. Abde, Amrabat y Bakambu se encuentran camino de la Copa de África; Isco sigue con su proceso de recuperación y no volverá hasta después de Navidad; Bellerín no ha sido citado finalmente y Junior continúa en la enfermería. Así que Antony, Lo Celso, Fornals y compañía están llamados a tirar del carro ante un rival que busca caminar tranquilo por la Liga y en la Conference viene realizando un muy buen papel.

Los verdiblancos han de salir intensos y con personalidad ante un rival que en casa parte siempre con un ritmo muy alto

Así, de cara al posible once, Manuel Pellegrini podría poner en liza un equipo con Álvaro Valles en la portería; Ángel Ortiz, Llorente, Natan y Valentín Gómez en defensa; Marc Roca y Deossa en el doble pivote; Antony, Fornals y Riquelme ocuparían la línea de tres por delante y el Cucho sería el principal referente. No obstante, los jugadores que salgan desde el banquillo pueden jugar un papel importante, teniendo en cuenta que el pasado jueves hubo cita europea y el Rayo le suele meter a sus partidos de casa un ritmo alto, aunque los de Íñigo Pérez suman cinco partidos seguidos sin ganar.

Riquelme bromea con Bellerín en un entrenamiento reciente. / Daniel González / Efe

El conjunto vallecano llega a este duelo tres días después del largo viaje a la ciudad polaca de Byalistok, de la que se marchó con la moral muy alta tras ganar al Jagiellonia y poder depender de sí mismo en la jornada final de la fase liga de la Conference League para acceder a octavos. De este modo, el objetivo del Rayo ahora es enderezar el rumbo en la Liga para separarse del descenso y volver a celebrar una victoria, algo que no hace desde el 26 de octubre, cuando venció por la mínima al Alavés. Desde entonces, el Rayo sólo ha sumado tres puntos de quince en juego.

Con el Espanyol ahora mismo a seis puntos en la quinta plaza, los de Pellegrini deben, al menos, sumar

Íñigo Pérez cuenta para este compromiso con la importante baja por sanción del centrocampista Unai López, pero recupera al senegalés Pathé Ciss, que podría tener su oportunidad en la medular por Gumbau tras conseguir el permiso de su selección para jugar esta cita. Es en la punta de ataque donde parece que será Camello quien salga de inicio como referencia, con Jorge de Frutos de enganche.

Alineaciones probables / Dpto. de Infografía

Así se presenta esta cita para un Betis que quiere sobreponerse en la Liga al revés sufrido ante el Barça. Noche de carácter en Vallecas.