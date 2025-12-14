La convocatoria del Betis para el encuentro ante el Rayo en Vallecas

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, desplazará a 20 efectivos a Madrid para el choque ante el Rayo Vallecano, para el que el cuenta con seis ausencias en la relación de convocados, repartidas entre jugadores lesionados y futbolistas que ya se han unido a sus selecciones para disputar la Copa de África.

Amrabat, que puso rumbo a Marruecos a mediados de semana, junto a Abde y Bakambu, se encuentran participando en el campeonato africano de selecciones y no estarán disponibles en Vallecas, ya que este lunes 15 fue la fecha fijada por la FIFA para su incorporación a los respectivos combinados nacionales.

Tampoco podrá Pellegrini contar con Junior e Isco, que siguen con sus procesos de recuperación, ni con ellerín, quien aunque ya ha comenzado a trabajar con el grupo, no ha sido incluido en la lista. No obstante, el lateral sí estará disponible para el próximo compromiso de la Copa del Rey frente al Murcia, tal como indicó el preparador santiguino en la rueda de prensa previa al choque ante los franjirrojos.

La convocatoria al completo es la siguiente: Álvaro Valles, Adrián, Pau López, Ángel Ortiz, Ruibal, Bartra, Llorente, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Deossa, Altimira, Fornals, Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Antony, Pablo García, Chimy Ávila y Cucho Hernández.