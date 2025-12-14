Cabezuelo arranca el mandato sin el prioste primero

Miguel González de la Bandera no tomará finalmente posesión como prioste de la Virgen de la Esperanza. El candidato a ocupar este puesto finalmente declinó dicho cometido toda vez que la nueva junta de gobierno encabezada por Fernando Fernández Cabezuelo tomó anoche posesión de todos los cargos, convirtiéndose por tanto en el nuevo hermano mayor de la Macarena.

González de la Bandera, de 82 años de edad, integraba la lista de Cabezuelo a las elecciones del pasado 30 de noviembre. Fue ya prioste de la Esperanza durante los años de gobierno de Joaquín Sainz de la Maza, entre 1993 y 2001, y optaba nuevamente a ostentar dicho cargo. Sin embargo, por cuestiones sencillamente de enfoque y de concepción acerca de cómo organizar la parcela de la priostía le han llevado a tomar dicha determinación.

Fuentes familiares señalan a esta cabecera que tan solo divergen “dos formas distintas de ver la priostía”, que en este caso “no casaba con lo propuesto y con su idea y prefirió no tomar posesión”. Dichas fuentes también remarcan que “no quieren hacerle daño a la hermandad y que queremos mucho a la Virgen”.

A este respecto fuentes de la junta señalaron ayer a este periódico que la no toma de posesión se sustentaba en “motivos personales”. De este modo la nueva junta deberá decidir el nuevo prioste y, tal y como se anunció, proclamar los cargos de confianza.