Tres muertos en un choque entre dos camiones y un coche que ha obligado a cortar la A-66 en Guillena

Un grave accidente de tráfico registrado este viernes en la A-66 a la altura de Guillena ha dejado al menos tres víctimas mortales, según fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico. Por su parte, los testigos apuntan a una colisión entre dos camiones y un turismo, que ha quedado atrapado entre ambos vehículos pesados, y donde viajaban los tres fallecidos, de 35 y 37 años.

El siniestro se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando varios avisos alertaron al centro de Emergencias 112 de un choque múltiple en el que el turismo quedó atrapado entre los vehículos pesados.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bomberos, efectivos de la Guardia Civil, personal de mantenimiento de la vía y equipos sanitarios del 061, incluido un helicóptero medicalizado. Las mismas fuentes indican que, además, el conductor de uno de los camiones implicados quedó atrapado en el interior, lo que obligó a los bomberos de la Diputación a intervenir para su liberación, siendo trasladado a un centro hospitalario en helicóptero en estado crítico.

La Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que la autovía quedó cerrada en dirección Sevilla y registra retenciones de unos cuatro kilómetros. Como medida alternativa, se ha habilitado un desvío obligatorio a la altura del kilómetro 797.

Las autoridades continúan trabajando en la zona para esclarecer las causas del accidente y restablecer la circulación lo antes posible.