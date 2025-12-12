Un conductor vuelca su coche en los Jardines de Hércules y termina sobre la acera

Un conductor ha volcado su coche en la urbanización Jardines de Hércules, en Bellavista, y el vehículo ha terminado completamente boca abajo sobre la acera en una de las intersecciones de la zona. El siniestro se produjo a primera hora de la tarde de este viernes 12 de diciembre, sin que se hayan notificado heridos de gravedad.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente. Según el relato de lo ocurrido, una de las ocupantes del vehículo fue atendida en un centro de día de mayores situado en el mismo cruce en el que se produjo el vuelco.

Al lugar se desplazaron efectivos de Policía Local de Sevilla y una dotación de Bomberos de Sevilla, que acudió con dos camiones para intervenir en la zona del accidente y asegurar el entorno.

Alrededor de las 15:00 horas, los vecinos de la urbanización se vieron sorprendidos por un “tremendo golpe”. Al asomarse, comprobaron que se trataba de un coche volcado en un cruce que, según apuntan, presenta habitualmente problemas circulatorios. El vehículo quedó encima del acerado, que, afortunadamente, estaba vacío en ese momento.