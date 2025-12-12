Detenido en Sevilla por 12 robos en casas habitadas y tres en parroquias con la técnica del escalo

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de doce robos con fuerza en casas habitadas y tres robos en parroquias sacramentales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. El operativo policial ha concluido con el ingreso del sospechoso en prisión tras ser puesto a disposición judicial.

El delincuente empleaba sistemáticamente el método conocido como técnica del escalo, consistente en trepar por elementos estructurales de los edificios para acceder a balcones, patios o ventanas, evitando así forzar las puertas principales. Esta estrategia le permitía entrar en los inmuebles de forma discreta y rápida, minimizando el riesgo de ser detectado.

Los objetivos del ladrón no eran aleatorios. La investigación ha revelado que seleccionaba cuidadosamente viviendas con patios, terrazas o elementos arquitectónicos que facilitaban el acceso mediante escalamiento. Además, amplió su radio de acción a parroquias sacramentales, donde sustrajo diversos objetos de valor.

Entre el botín obtenido por el detenido se encontraban joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que posteriormente comercializaba de forma ilícita en el mercado negro. Las gestiones policiales han permitido recuperar parte de los efectos robados, que serán devueltos a sus legítimos propietarios.

Las autoridades han destacado la importancia de este arresto, que pone fin a una serie de robos que venían preocupando a los vecinos de las zonas afectadas. El caso queda ahora en manos de la justicia, que ha decretado prisión provisional para el detenido mientras continúa la investigación.