Así queda el Betis en la clasificación de la UEFA Europa League tras la victoria en Zagreb

Importantísima victoria del Real Betis Balompié en Zagreb ante un Dinamo que prácticamente no ha mostrado resistencia más allá de un gol anecdótico a balón parado. En una fría tarde de invierno en Croacia en la que se han rozado los cero grados, los de Manuel Pellegrini han terminado la jornada en la cuarta posición, con un total de 14 puntos, a uno sólo de un Olympique Lyon que se llevó un severo correctivo, no tanto a nivel de goles pero sí a nivel de juego.

Ha sido además un partido en el que ha ocurrido lo que la mayoría de béticos esperaban: un principio de resurrección de Rodrigo Riquelme, que se ha coronado como MVP del partido con un gol y una asistencia. Además, otros futbolistas de la segunda línea de batalla también han realizado un gran partido como Ángel Ortiz, que ha levantado pasiones y muchos comentarios en redes sociales un día más; Nelson Deossa, que ha vuelto ha demostrar que con continuidad puede dar mucho fútbol y un Antony que cumplió un día más con otro gol importante.

Riquelme remata para anotar el 0-2 para el Betis. / Antonio Bat | Efe

El Betis uno de los cuatro invictos de la competición

Después de los resultados de la quinta jornada de la UEFA Europa League, la clasificación de la fase de liguilla queda de la siguiente forma:

Los ocho primeros clasificados son: Olympique Lyon, Midtjyilland, Aston Villa, Betis, Friburgo, Ferencváros, Braga y Porto.

Del noveno puesto al vigesimocuarto son: Stuttgart, Roma, Nottingham Forest, Fenerbahçe, Bolonia, Viktoria Plzen, Panatinaikos, Genk, Estrella Roja, PAOK, Celta, Lille, Young Boys, Brann, Ludogorets y Celtic.

Los últimos doce equipos de la clasificación, que por ahora estarían eliminados, son: Dinamo de Zagreb, Basilea, FCSB, Go Ahead Eagles, Sturm, Feyenoord, Salzburgo, Utrecht, Rangers, Malmo, Tel Aviv y Niza.

El conjunto verdiblanco suma ya catorce puntos de dieciocho posibles tras esta victoria a domicilio, colocándose a un punto del Olympique Lyon, que va en la cabeza de la tabla. El combinado verdiblanco es uno de los cuatro equipos que todavía no han perdido un sólo partido en esta competición junto a Viktoria Plzen, Ferencvaros y Friburgo.

Las fechas de la competición

Tras este partido, el siguiente encuentro del conjunto verdiblanco en la competición del viejo continente será el próximo 22 de enero en un viaje interesante. Visitará Tsalónica, en Grecia, para medirse al PAOK. A partir de aquí, es importante destacar cuáles serán los próximos partidos del conjunto verdiblanco en la competición:

Jornada 7: 22 de enero de 2026 a las 18:45 horas ante el PAOK fuera de casa.

Jornada 8: 29 de enero de 2026 a las 21:00 horas ante el Feyenoord.

De igual forma, si el combinado de La Palmera termina clasificándose para la siguiente fase, tendrá que tener muy en cuenta cuáles serán las fechas de las eliminatorias a lo largo del curso: