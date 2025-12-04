Deossa, un crecimiento sostenido con minutos y confianza en el Betis

El Betis hizo una fuerte inversión por Nelson Deossa, una de las apuestas el pasado verano, cuando se viajó hasta México, a Monterrey, para cerrar el acuerdo por cerca de 12 millones. llegó lesionado y le costó adaptarse al fútbol europeo, pero ahora va ganando confianza con más minutos y espera pronto marcar su primer gol como bético.

"La verdad es que fue un comienzo muy duro, pero al mejorar del tobillo voy recuperando ese nivel que venía mostrando", señaló el colombiano, que ha tenido una carrera meteórica para dar el salto a España a sus 25 años, aunque empezó muy tarde en el fútbol. "Cualquiera trabaja para que cuando llegue el momento de ir a Europa estar lo mejor preparado posible. Obviamente las diferencias son abismales, pero uno como futbolista siempre tiene la idea de crecer y mejorar. Yo comencé muy tarde en el fútbol. Estaba empezando y veía a jóvenes que ya debutaban a los 16 ó 17 años como profesional", explicó el medio, que proviene de una familia minera y antes de agarrar la oportunidad que le brindó el fútbol trabajó en la mina: "Soy de un pueblecito que se llama Marmato Caldas, cerca Manizales. Provengo de una familia minera. Es la vida que hay allá y si uno no sale adelante de otro forma, pues es lo que le espera. Al ver la edad que tenía y que no contaba con oportunidades mi mamá fue la que me dijo que ya era hora de que empezara a ir a trabajar a la mina y poder conseguir cosas. Después se me presentó la oportunidad del fútbol y obviamente siempre tuve el apoyo de su parte", explicó en la televisión del club.

Notó el cambio, pero poco a poco va encontrando su sitio y su nivel para ayudar al equipo. "Cucho, que es una ayuda increíble para mí aquí, dijo que hay que tener paciencia no sólo conmigo, sino con muchos jugadores que venimos de allí. En mi caso encima no tuve el comienzo esperado, pues llegué con una lesión. Obviamente no empecé de la manera que hubiera querido, pero voy sumando más minutos y a medida que van pasando los partidos y los entrenamientos voy encontrándome mejor", dijo Deossa, que destacó la "sana competencia" entre los centrocampistas: "Cada uno nos exigimos al máximo. Hay muchos partidos con tres competiciones y hay oportunidades para todos", indicó.

Deossa fue titular en el derbi, un partido "lindo de jugar". "Uno como futbolista siempre quiere disputar los partidos importantes y vivir este derbi desde el inicio te genera confianza para poder seguir creciendo. Y ganar, claro para darle una alegría a los aficionados, que siempre están ahí apoyando"m manifestó el protagonista, que espera seguir contando esta jornada contra el Barcelona: "Siempre es bueno jugar esa clase de partidos con equipos importantes de de Europa. Espero salir de inicio, pero si no esperaré mi momento para dar lo mejor siempre".

El colombiano viene también de ser titular con el Torrent en la Copa del Rey, una competición a la que da importancia. "Todos los los torneos los afrontamos de la mejor manera y con mucha responsabilidad. Hay competiciones que mucha gente las puede ver como menores, pero es algo que que se debe afrontar siempre con la mayor intensidad, porque hay un título en juego que te abre también muchísimas más puertas".

Deossa se mostró "muy agradecido a Pellegrini", porque desde que lleguó han "hablado mucho". "No tuve un buen inicio y uno se desespera por no conseguir minutos, pero él siempre ha estado ahí hablándome y ahora me está dando la oportunidad. Ve en mi condiciones y cualidades para ayudar al equipo y la verdad que eso le ayuda mucho a uno", dijo el jugador bético, que sueña con estar este verano con su selección: "Yo tenía mucha fe de que hubiera sido llamado a esa última eliminatoria, pero estaba lesionado. Ahora me estoy encontrando mejor y voy a pelear para poder estar ahí entre los convocados para el Mundial".