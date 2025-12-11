Antony: "Tenemos que tener la mentalidad de pelear todas las competiciones"

Antony volvió a dar una lección de compromiso pleno y de liderazgo para encauzarlo todo y convertir en un trámite la segunda parte al hacer el 0-3 en un regalo defensivo. Tras el partido, analizó lo sucedido: "Estoy feliz por el gol, pero también por el equipo. No sólo estamos bien en la Europa League, también en la Liga. Tenemos que tener la mentalidad de pelear todas las competiciones", resaltó antes de irse a la ducha.

Habló del leve percance que tuvo con el lateral Bruno Goda, quien sufrió durante el marcaje al escurridizo atacante bético y acabó soltándole una patada poco antes de que Antony fuera relevado por Pablo García: "Me pegó en el tobillo, pero fue parte del partido... El lateral habló luego conmigo".

Se congratuló de la progresiva entrada, en la buena dinámica del equipo, de jugadores recién llegados a los que les costó un poco al principio: "estoy muy contento por el partido que h realizado Riquelme, también Deossa lo está haciendo bien. Todo el plantel está bien".