Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Dinamo Zagreb

Fantástico trabajo el de todo el Betis para reducir a la mitad un partido de unos 90 minutos, como todos, pero que además contaba con el factor incómodo de ser fuera en Europa: el tiempo, campo desconocido o casi... Había que salir con toda la cuerda dada para plasmar la evidentísima superioridad técnica, táctica y hasta física y así ahorrar esfuerzos para una lucha, la de Vallecas el lunes, que seguramente sea mucho más exigente. Las piernas de Antony, Riquelme y Abde aceleraron sus revoluciones hasta ese concluyende 0-3 al descanso.

Álvaro Valles Vio el balón más cerca en la segunda parte y tuvo una buena parada al final ante Kulenovic.

Ángel Ortiz Más trabajo con el ingreso del portugués Cardoso en la segunda parte.

Diego Llorente Un partido ideal para que vaya cogiendo fondo físico.

Natan En su línea de plena intensidad ante el gigantón y rudoBeljo.

Valentín Gómez Pudo ensayar más sus desdoblamientos en ataque.

Deossa Mejor sin la pelota que con ella.

Altimira mandó en la zona ancha y tuvo ocasiones para descolgarse y chutar con peligro.

Antony Encomiable sus ganas y su sentido colectivo del juego. Incluso con 0-3 seguía arrancando.

Riquelme Mucho sentido para asociarse con las otras piezas ofensivas e irrumpir en el área, como en la jugada que forzó el autogol que desbrozó el camino hacia la victoria.

Abde Su nivel de confianza es óptimo, como el ritmo de sus piernas, y cuando encara y acelera es una garantía de que va a ganar la línea de fondo y que va a generar un incendio en la defensa contraria.

Bakambu Ni siquiera a puerta vacía fue capaz de convertir un gol, aunque antes había hecho un buen trabajo.

Aitor Ruibal El jugador multiusos jugó esta vez unos minutos como lateral izquierdo.

Lo Celso Un par de detalles de su innata calidad cuando ya estaba todo decidido.

Pablo García Víctima de un par de entradas duras de sus defensores.

Chimy Ávila Nada reseñable en su cuarto de hora.