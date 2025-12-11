El Betis lo convierte en más fácil de lo que realmente es (1-3)

Clasificación resuelta para el Real Betis Balompié en esta fase de la Liga Europa. Las dos últimas jornadas servirán para dilucidar si los verdiblancos estarán en el Top 8, lo más seguro, o se quedarán entre los 16 primeros de la clasificación. Pero la escuadra de Manuel Pellegrini, con la experiencia del año pasado en la Conference, se ha tomado muy en serio su trabajo y gracias a ello dejaba todo resuelto por la vía rápida con su goleada al histórico Dinamo en el Maksimir de Zagreb. Ni siquiera el tanto final de Galesic, más allá de la mala defensa de un córner, puede deslucir lo más mínimo el paseo bético por Croacia.

Fue un partido muy cómodo para la tropa heliopolitana. Se comenzó a resolver con un autogol del español Sergio Domínguez y quedó absolutamente liquidado en la primera mitad con los tantos de Riquelme, el mejor de ese periodo, y de Antony al aprovechar un nuevo regalo de la zaga croata. La segunda parte quedaba como un entrenamiento con público y ni siquiera el 1-3 final de Galesic impidió que los béticos vivieran una noche muy plácida.

El Betis había sabido plasmar en el marcador su tremenda superioridad, algo que no siempre es fácil en el mundo del fútbol. Pero los visitantes tuvieron paciencia y efectividad para que todo fuera incluso mucho más cómodo de lo que realmente era.

Pellegrini, como suele ser habitual en él en esta competición, había programado un equipo mixto en la dosificación de los esfuerzos de todos sus peones. Lógicamente, tanto Abde como Bakambu, que falló un gol a puerta vacía en el epílogo, eran titularísimos antes de marcharse a África para disputar el torneo de selecciones de su continente. Además, Riquelme tenía una nueva oportunidad en un sitio en el que sí aporta mucho más fútbol tanto por su visión como por su llegada. El dúo de mediocampistas también era novedoso al componerlo Altimira y Deossa, aunque ambos ya lo habían sido ante el Torrent en la Copa en un ensayo del técnico chileno para esta cita. Además, Ángel Ortiz ocupaba el lateral derecho, Diego Llorente volvía al centro de la zaga y sorprendía algo más la presencia de Álvaro Valles en la portería con Pau López ya recuperado en el banquillo.

Un Betis muy reconocible

También volvía a estar Antony entre los once elegidos y con esa apuesta se iba a ver un Betis muy reconocible tanto en su disposición como en su estilo de fútbol. Los verdiblancos supieron aguantar el tirón inicial del Dinamo de Zagreb para hacerse dueños y señores del encuentro con el transcurrir de los minutos.

Ya habían avisado los béticos con dos disparos lejanos consecutivos de Altimira (21’ y 24’) y otro de Abde (29’), además de una acción en la que se estorbaron Altimira y Valentín Gómez cuando el gol parecía cercano en un córner desviado por Abde (26’). Esa fase entre el minuto 20 y el 30 es el preludio de la jugada que comenzó a desequilibrarlo todo en una internada por la izquierda de Riquelme. El pase atrás del madrileño lo tocaba Sergio Domínguez hacia su portería y el Betis ya tenía ventaja en el marcador justo a la media hora.

Pero no se iba a quedar ahí la cosa: los verdiblancos querían sentenciarlo todo sin darle opción a la reacción al Dinamo de Zagreb. Así llegaría el segundo tanto en una jugada de calidad. Pase de Abde para Bakambu y éste ejerce de pivote con un toque a la primera para dejar a Riquelme en disposición de hacer el segundo tanto. El madrileño lo hizo a la perfección y el colchón cada vez era más mullido para un Betis muy superior.

El remate sería el 0-3 en una jugada en la que entre MacKenna y Filipovic, con su mala salida, le dejaban todo a favor a Antony. Éste agradeció el detalle y anotó a puerta vacía desde el borde del área para que todo quedara definitivamente resuelto en el ecuador del litigio.

La segunda mitad iba a sobrar prácticamente; el Betis seguro que entrena con más intensidad y en el Dinamo sólo el recién ingresado Cardoso originaba algún problema. Pero los béticos supieron no complicarse para no permitir que el cuadro croata pudiera recortar hasta el final. Sólo peligró la integridad física de Antony por una dura entrada de Goda, e hizo un paradón Álvaro Valles a Kulenovic (87’) antes del cabezazo de Galesic a la red en un córner. Pero nada más, 1-3 y el Top 8 cada vez está más cerca.