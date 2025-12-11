Dinamo de Zagreb-Betis, en directo: Ángel Ortiz y Riquelme, en el once verdiblanco

El Betis visita el feudo del Dinamo de Zagreb en la sexta jornada de la fase liga de la Europa League. Una cita bastante importante para los verdiblancos, que de ganar darían un paso definitivo para quedar entre los 24 primeros clasificados y otro de gigante de cara a clasificarse para octavos de final sin jugar el play off.

De cara a este compromiso, Manuel Pellegrini tiene las bajas de Amrabat, ya con Marruecos; Isco, Junior y Bellerín, que siguen con sus diferentes procesos de recuperación; y del sancionado Ricardo.

Enfrente, los verdibancos tendrán a un Dinamo de Zagreb que llega a la cita necesitado de puntos, pues es vigesimotercero en la clasificación europea con 7 puntos.

Se espera una buena entrada en el Estadio Maksimir. Arbitra el georgiano Goga Kikacheishvili, con Peter Bankes (inglés) en el VAR.